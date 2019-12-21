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Божович всё-таки удержался в «Крыльях». Миодрагу решили не выплачивать неустойку

Только спустя две недели после поражения от «Урала» клуб объявил о том, что тренерский штаб не поменяется – Божович не стал отказываться от контракта, который действует ещё полтора года.
«Понял, что точка невозврата пройдена, когда в клубе сменилось руководство», – рассказывал в эфире «Матч Премьер» Андрей Тихонов после увольнения из «Крыльев». Новое руководство во главе с Александром Шикуновым, которому придумали должность директора по развитию, официально зашло в клуб в августе, до последних дней трансферного окна тянуло с новичками, а уже в начале октября сменило Тихонова на Божовича – давнего соратника Шикунова.

Контракт черногорцу выкатили действительно графский: по данным Ивана Карпов, по зарплате в РПЛ Божович входил в топ-6 (700 тысяч евро в год), а действие соглашения истекало лишь летом 2021 года – к тому моменту по планам Шикунова Миодраг должен был вывести команду в еврокубки.

Но, как это всегда бывает в Самаре, что-то пошло не так: зимнее усиление (флагманами стали Джано и Самедов) провело несколько матчей и уехало лечиться, «Крылья» во многом благодаря судейским решениям еле выиграли стыковые матчи за выживание с «Нижним». Шикунов поплатился должностью.

Но принципиально ничего не изменилось. По сути, функции Шикунова стал выполнять заходивший в клуб вместе с ним начальник селекционного отдела Геннадий Голубин, комплектование команды продолжил определять топ-агент Павел Андреев, а Божович и летом, и зимой обсуждает своё будущее с таинственным «куратором самарского футбола» Василиосом Зиакасом.

Зиакас являлся вице-президентом «Крыльев», когда клуб находился под крылом «Ростехнологий» и носил на форме название госкорпорации, и был человеком с её стороны. Судя по фоторепортажу РБК, Зиакас не утратил связи с высшим менеджментом госкорпорации, в том числе с Сергеем Чемезовым, а по информации ВолгаНьюс владеет 20-процентной долей уставного капитала самарского регионального оператора по вывозу мусора «ЭкоСтройРесурс». Стоит ли за этим ООО «Ростех», оставим тому же самарскому изданию, но факт, о котором открыто говорил сам Божович – своё будущее он обсуждает именно с Зиакасом.

Божович всё-таки удержался в «Крыльях». Миодрагу решили не выплачивать неустойку

Зиакас, Божович и Голубин на матче с «Рубином»

И в обоих случаях после этих разговоров (в июне и декабре) Божович на посту удержался, хотя результаты команды под его руководством признаются неудовлетворительными.

Тем не менее, 2-недельный срок до официального объявления и поток противоречивой информации от инсайдеров подтверждают, что дискуссия о будущем Миодрага была упорной. В эту парадигму органично вписывается информация самарского репортёра Леонида Кошмана о двух лагерях руководителей клуба – со стороны «Крыльев» и Самары и со стороны Зиакаса и «Ростеха» (хотя официально, в отличие от периода 10-летней давности, госкорпорация к клубу отношения не имеет).

Но главным аргументом за Миодрага стала банальная сумма неустойки – Божович должен быть благодарен Шикунову (хотя уже много лет все подписи ставит гендиректор Шашков) за контракт, который действует ещё полтора года и по которому за расторжение сейчас черногорцу полагалось бы в районе 30 миллионов рублей. Понимая, что после провала с «Крыльями» предложений из России может и не быть, тренер, конечно, добровольно отказываться от такой суммы не стал. Договориться не получилось.

Проблема ещё и в том, что готового преемника у «Крыльев» не было. О Рашиде Рахимове говорили все, но, по сведениям Ивана Карпова, операция с увольнением Божовича и приводом Рахимова оказалась банально слишком дорогой для клуба. По сообщениям многих СМИ, рассматривали и бюджетный вариант – успешного тренера молодёжки Владимира Кухлевского. Но его, видимо, не сочли гарантией того, что будет лучше, чем при Миодраге.

Да и ни один тренер такой гарантией сейчас не является. Состав «Крыльев», сформированный по фильтру «связан с Андреевым – да», состоит в основном из доигрывающих/находящихся на спаде ветеранов и сомнительных персонажей, мешают ещё и постоянные травмы. Есть светлые пятна, как Зиньковский или Соболев, но в кризисные два месяца они команде не помогли.

В итоге в Самаре приняли экономное решение в духе сегодняшнего совета директоров, после которого в изобилии публиковались цифры, поданные под соусом финансового оздоровления клуба.

Однако в случае вылета команды в ФНЛ, к которому всё идёт, уже понятно, какое решение болельщики будут считать ключевой ошибкой. Хотя сам Миодраг отмечает, что именно их положительное отношение стало одним из факторов, почему он не ушёл сам.

Продолжение работы Божович отметил (хотя порадовало ли это самого черногорца, который мог бы просто получить 30 млн) яркой цитатой в интервью Sport24: «Рыжиков – возрастной игрок, надо искать ему замену». И нарвался на ответ агента вратаря Алексея Сафонова: «Меняются не только игроки, но и тренеры».

Однако все эти разговоры выглядят достаточно мелко на фоне укоренившегося в стенах «Самара Арены» ощущения, что ни новый тренер, ни новый вратарь, ни оба сразу «Крыльям» не помогут. Новый стадион позволил строить руководству амбициозные планы, но спустя полтора года и три смены состава после возвращения из ФНЛ «Крылья» в зоне прямого вылета – ровно там же команда находилась на момент увольнения Тихонова.

Где она окажется в мае 2020-го – вопрос не на 30 миллионов неустойки Божовича, а на куда большие деньги.

Фото: ФК "Крылья Советов", кадр из трансляции "Матч Премьер"


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Теги: Крылья Советов Божович Шикунов
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