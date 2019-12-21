Божовича надо было увольнять?

Да, надо было выплачивать неустойку Нет, лучше с новым тренером не будет





Божович всё-таки удержался в «Крыльях». Миодрагу решили не выплачивать неустойку

Только спустя две недели после поражения от «Урала» клуб объявил о том, что тренерский штаб не поменяется – Божович не стал отказываться от контракта, который действует ещё полтора года.