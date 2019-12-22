Бывшие «спартаковцы» тащат бездомного аутсайдера. Гением «Тамбова» оказался не Григорян, а Первушин

«Тамбов» начал поражать абсурдом своего существования, пока ещё не дебютировал в премьер-лиге. За шесть туров до конца прошлогодней ФНЛ руководство убрало с поста главного тренера Мурата Искакова, при котором команда шла на первом месте, и поставило мэтра Григоряна, ещё ни разу не сработавшего на уровне премьер-лиги как следует.
Летом, когда «Тамбов» всё-таки выиграл чемпионат, выяснилось, что стадион требований премьер-лиги удовлетворить не может, так что играть придётся в Саранске (ещё и решилось далеко не сразу). Подобные нелепости происходят в РПЛ почти каждый год, но по-прежнему неимоверно раздражают – особенно, когда не удаётся уложиться в обещанные сроки. Изначально планировалось, что клуб потерпит только лето (как «Енисей» год назад), но «Тамбов» играл в Саранске до зимнего перерыва.
К девятому туру стало понятно, что у медийного Григоряна вновь получается веселить публику и поражать журналистов походом в студию накануне матча, но с футболом – никак. За девять матчей «Тамбов» заработал только одну победу и чистое последнее место в лиге.
Вандерфульно.
При этом – надо отдать должное Григоряну – «Тамбов» оставлял приятное впечатление в некоторых матчах. Тогда на отчаянные попытки играть против «Зенита» или «Локо» почти не обращали внимания, поскольку журналисты почти всегда стараются чуть перехвалить андердога (иначе получается совсем скучно), и это затирало явно положительные моменты.
Но теперь понятно, что в нынешнем «Тамбове» от Григоряна осталось многое. Правда, вряд ли ему станет из-за этого легче, ведь после 13 тура (поражение от «Урала») тренер подал в отставку. Заменил его бывший помощник Сергей Первушин.
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Но дальше случилась аномалия – команда победила в трёх матчах подряд. «Тамбов» Первушина сходу забил три гола (впервые в премьер-лиге) мёртвой «Уфе» - башкирцы приехали в Саранск никакие и даже отказались от премиальных за существенный отрезок из-за безвольного поражения от дебютанта премьер-лиги.
Дальше «Тамбов» размотал прямого конкурента «Сочи» (о двух героях, которые сделали матч – чуть позже), а на третий матч после увольнения Григоряна команда второй раз за сезон победила «Ростов».
Руководство сообщило, что Первушин останется де-факто главным (изначально его объявляли как временный вариант), а «Тамбов» продолжил поражать умы российского зрителя.
«Локомотиву» команда всё-таки проиграла (2:3), но к игре в сумасшедшей форме подошёл Гжегож Крыховяк, сделавший по сути три гола москвичей. В Краснодаре «Тамбов» выстоял (0:0), а в заключительном туре проводил Федотова с поста главного тренера звонкими 3:0.
На зимний перерыв «Тамбов» ушёл 11-м (даже не в зоне стыков!) и почти догнал «Спартак».
Кто делает результат?
Незаменимый и при Григоряне, и при Первушине Костюков единственный в составе «Тамбова» провел в премьер-лиге все девятнадцать матчей, но всё-таки фронтменом назвать его тяжело. При очень неплохой статистике (для уровня «Тамбова») четыре гола плюс две голевые за первую часть чемпионата Костюков уступает главным героям этого «Тамбова» - Мелкадзе и Обухову.
Георгий Мелкадзе в «Спартаке» оставался объектом издевательств и любимцем болельщиков других команд. Слишком многое игроку портило амплуа нападающий — чаще всего Мелкадзе выходил на фланге, откуда было проблематично забить, но с него спрашивали только одно: когда будут мячи?
Видимо, давления молодой футболист не вынес, поэтому дела в стане красно-белых были всё хуже. Мелкадзе отправился в аренду в «Тамбов» и неожиданно всё изменилось — нападающий забил пять голов за первую часть чемпионата, сделал три голевые, так и ещё и был назван болельщиками лучшим игроком.
Очевидно, что бежать в контратаки, решать моменты, когда пространства перед тобой намного больше, чем оставляли соперники по лиге «Спартаку», Мелкадзе легче. Но стоит думать, что на форварде сказалось и психологическое раскрепощение: наконец-то никто с трибун не пытался унижать молодого парня.
Обухов тоже бывший «спартаковец», один из тех многочисленных молодых ребят, что так и не пригодились в Народной команде. В начале десятых он играл за молодёжку красно-белых и даже получал практику в главной команде, но не срослось.
Обухов начал сезон в «Сочи» (в первом туре он играл против «Спартака»), но Григорян, отправивший его в другую команду в межсезонье, экстренно дернул игрока обратно. Вернувшийся уже по ходу чемпионата форвард перебрался в «Тамбов» и нашёл себя — пять мячей и две голевые.
При этом и у Мелкадзе, и у Обухова было гораздо меньше времени, чем у того же Костюкова (а ещё раньше они не забивали в премьер-лиге!!!). В текущем сезоне РПЛ — всего по десять матчей.
Но по ходу сезона прибавили не только оба нападающих. Вратарь Шелия, который выглядел, наверное, самым слабым в лиге по итогам первых туров, сумел найти в себе уверенность — и моментами даже тащил. Также прибавила (локально, но всё же) тройка центральных защитников Ойеволе, Тетрашвили и Осипенко (уже перешел в "Ростов").
В конце концов унялся даже Чуперка, схвативший за первые 14 туров три удаления.
Что ждёт «Тамбов» весной?
Многое зависит от конкурентов. После эмоциональной встряски (любая смена тренера почти гарантирует это) команда стала чувствовать себя увереннее, да ещё начало везти — потому что в первых турах фортуна всё-таки обделяла «Тамбов». Если «Сочи», «Крылья» и, теперь очевидно, «Оренбург» продолжат держать текущий уровень («Рубин» убираем, всё-таки там уже Слуцкий, так что изменения будут), у команды Первушина будут все шансы миновать даже стыки.
Но сначала нужно посмотреть, что случится зимой: не заберут ли, например, Обухова кто-нибудь из конкурентов или повыше? Есть ощущение, что вряд ли, но спутать все карты Первушину может много моментов.
На вторую часть сезона у «Тамбова» осталось три матча с прямыми конкурентами по таблице — с «Рубином», «Крыльями» и «Сочи». Что существенно — все три игры «Тамбов» проведёт дома. Важно это потому, что при «своих» (не забываем, что команда радует публику чужого города) зрителях «Тамбов» играет гораздо лучше.
Фото: twitter.com/sportexpress, РПЛ
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Фото: ФК "Тамбов"
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