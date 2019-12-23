«Зенитовский» фарм-клуб, не закрепившийся при всех кадровых подачках. ФК «Сочи» - последняя команда РПЛ

Бывшее петербургское «Динамо», ставшее полтора года назад «Сочи» (так требовала Родина), заняло в прошлом розыгрыше ФНЛ второе место и следом за «Тамбовом» проскочило в главный дивизион российского футбола. Прямо сейчас по составу сочинская команда далеко не последняя в лиге – но комплектовалась она очень запоздало.
Например, к первому туру, когда «Сочи» почти продержался на «Открытии» и пропустил только от нарушающего правила при борьбе в штрафной Жиго, не было ещё ни Полоза, ни гения Заболотного, ни Нобоа, ни Джанаева. Точилин после поражения сетовал, что был вынужден собирать команду на ходу, за пару недель.
Он ещё не знал, что это только начало.
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг в хороших отношениях с властью, а значит и с «Газпромом», поэтому земляки из «Зенита» решили помочь сочинцам и заодно – себе. Питерцы начали сбрасывать балласт с Новосельцева и Цаллагова (они были готовы к первому туру), а ещё успели делегировать Набиуллина и Полоза.
В день матча с красно-белыми стало известно о переходе Нобоа, а дальше ещё был Мостовой, Заболотный и Мевля. Последние подъезжали уже в сентябре, так что комплектование растянулось на два месяца.
Видимо, это и стало одной из причин конкретного провала на старте. «Сочи» проиграл три стартовых матча (повезло сходу попасть под «Спартак», «Зенит» и «Краснодар») и забил первый гол только в шестом туре. Первые очки сочинцы набрали на ЦСКА – но вы сами помните, насколько та ничья была несправедливой.
Единственное светлое пятно по ходу сезона
В какой-то момент в «Сочи» поверили не только местные болельщики, но и журналисты – команда разгромила «Рубин» и, уступив «Локо» и «Зениту», наваляла «Ахмату» и «Динамо». После 11-го тура «Сочи» махнул на десятую строчку, оставив зону вылета.
На этом отрезке выделились два ключевых игрока нынешнего «Сочи» - молодой Мостовой из Петербурга и всем хорошо знакомый Нобоа. Они делали результат в трёх матчах, да и вообще выглядели солидно на тяжёлой дистанции дебютанта – у Мостового «3+4» в сезоне, у Нобоа – «2+2».
Это на уровне (у Мостового даже лучше) статистик двух нападающих взятых у «Зенита» - Полоза и Заболотного.
Но ключевой рубеж «Сочи» преодолеть не смог. В 12-м туре команда Точилина играла против «Крыльев», которые оставались в таблице ниже, но у бедовой Самары нашлись свои герои (тоже главные в сезоне) – Зиньковский и Соболев. 0:2 – «Сочи» вновь должен был бороться за выживание, а не думать о том, как улучшить свою позицию.
Видимо, это был переломный момент. Больше в 2019-м «Сочи» не побеждал – четыре ничьи, четыре поражения. Правда, перенесли матч с «Оренбургом» (на 23 февраля, когда можно было на апрель, - гениально!), так что у южан и сейчас остаётся игра в запасе.
Бердыев? Федотов? Бердыев? Федотов!
Но владельца Ротенберга это утешало мало. Последние несколько месяцев Арустамян и другие инсайдеры по несколько раз на дню сбивали повестку новым новостями – «Сочи» почти договорился с Бердыевым, он возглавит клуб зимой, переговоры идут полгода. Через сутки выяснялось, что руководство вновь не договорилось с туркменским специалистом, а потом переговоры вновь возобновлялись.
Параллельно в таком же стиле обсуждалось возможное назначение Федотова из «Оренбурга», у которого (речь о клубе) в российском футболе тоже не очень хорошая репутация. В итоге то ли сам клуб предложил классному специалисту (поднять «Оренбург» с его составом из ФНЛ и закрепиться в премьер-лиге – уровень) перейти в «Сочи» из желания помочь друзьям своих друзей (про Сутормина все же помнят), то ли самому Федотову надоело, что раскрывшихся при нём футболистов увозят даром – но тренер согласился сменить место работы.
Тем более в момент его согласия «Сочи» рулил уже бывший ассистент Точилина Березовский. Бывшего игрока «Динамо» сняли после домашнего поражения от ЦСКА.
Что ждет «Сочи» весной
Федотов с «Оренбургом» показывал отличные результаты, но как у него получится с новой командой? По именам «Сочи» и близко не последняя команда лиги (навскидку состав хуже у «Тамбова», того же «Оренбурга», может, и у «Рубина»), но не имена выходят на поле – тяжело складывается у нападающих, а тот же Федор Кудряшов команду уже покинул.
Всё, как это бывает почти всегда, зависит от формы прямых конкурентов. Насколько удачно вернётся в РПЛ Слуцкий? Сможет ли исправить бедовое положение Божович в «Крыльях», которые идут предпоследними? Даст ли «Ахмату» стабильность Шалимов? Что, в конце концов, ждёт оставшийся без тренера, обескровленный «Оренбург»?
Но в любом случае шансы у Федотова на руках. До спасительной зоны стыков лишь четыре очка, а у «Сочи» игра в запасе.
Фото: twitter.com/sportexpress, sport24
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Фото: ФК "Сочи"
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