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Глушаков рассказывает про стволы и угрозы, судей РПЛ запретят критиковать. Главное за прошедший день

Глушаков опять вышел на связь


Место для того, чтобы скрыться от внимания журналистов и широкой публики, Денис Глушаков нашёл идеальное. За полгода текущего чемпионата о нём вспоминали редко, несмотря на 14 матчей в лиге. Причина: не самый популярный клуб и неудачи «Ахмата» в текущем сезоне. Но периодически бывший капитан красно-белых сам подливает масла.

Глушаков дал интервью Sport24 и вновь рассказал про Массимо Карреру и выразил мнение по поводу Леонида Федуна, которое точно разделят далеко не все болельщики.

- Федун? Это вообще святой человек, ему памятник надо ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый сделал дом для народной команды, базу построил, которой до этого в Москве толком не было. Леонид Федун любит «Спартак». Болельщикам надо молиться, чтобы он не продал клуб, а то будет история как с «Торпедо» – с горки вниз, - сказал Глушаков.


При этом полузащитник рассказал о странной структуре отношений в московском клубе:

«Подходит Тимур Гурцкая и говорит: «Поговори с Комбаровым. С ним тренер пообщаться не может, а из команды Диму надо убрать». А это мой друг! Подошел к нему: «Дим, тебя хотят убрать, но окружение главного тренера боится об этом сказать напрямую». И это был не единичный случай — это вообще нормально?»

Так же Денис прокомментировал скандальный развод и давление со стороны неизвестных (нам) сил:

- Был случай: собрались с друзьями на рыбалку, но у меня в последний момент не получилось поехать. Так вот на ту рыбалку неожиданно подъехали несколько человек со стволами — меня искали. После этого один из моих друзей позвонил умнику, который прислал этих с оружием, чтобы разобраться, что это вообще было такое. И получил ответ: «К тебе претензий нет, а у Глушакова все заберем, что запланировали». А после этот умник еще и охрану себе взял. Странно. Какой-то привет из 90-х.

Деньги, которые отдаю бывшей жене? Я боюсь, чтобы у нее их не отобрали. Еще давно говорил, что отобрать могут, и мои дети останутся без жилья. По моей информации, квартиры уже выставлены на продажу — причем даже до окончательного судебного решения, - рассказал Глушаков.

Полное интервью Sport24 Дениса Глушакова

Так ЦСКА подписал Шкурина?

Позавчера впервые стало известно, что армейцы интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии – 2019 Ильей Шкуриным, но агент футболисты максимально быстро пресёк слухи – якобы всё это неправда и журналисты всё выдумали.

Спустя два дня уже sport24 (ранее был корреспондент «Чемпионата» Панков) информирует, что ЦСКА и Шкурин уже подписали контракт. Агент футболиста отрицает информацию несколько комично, видимо, боится, что сделка сорвётся:


- Мне правда нечего вам сказать. Откуда ваши СМИ взяли такую информацию? Нет комментариев. Пишут уже третью неделю это.
Правда ли это? Ничего не могу сказать, ничего. Ищите концы в России, - взял «СЭ» интервью у представителя игрока.

В конце агент добавил, чем внёс окончательную ясность:

– Вы должны меня понять.

Судей запретят критиковать?

Текущий сезон стал самым скандальным за последние годы в плане судейства. Неплохой иллюстрацией к этому пойдёт недавнее отстранение от футбольной деятельности президента ЦСКА Евгения Гинера за резкие высказывания в адрес Егорова. Раньше, кстати, когда босс красно-синих критиковал Иванова, никаких санкций не было. Тогда, правда, и тон был немного иным...

По информации журналистов, завтра на исполкоме РФС будет обсуждать запрет на «недопуск публичных действий, связанных с комментированием судейства матчей». В регламент будут внесены изменения, в котором содержатся меры ответственности за публичные комментарии судейства.

Короче говоря, РФС хочет повторить опыт Англии, где футболисты и тренеры не имеют права обсуждать работу судей после матчей. Хотя кое-кому это не мешает делает окольно...

Моуриньо: Рюдигеру могу пожелать только скорейшего выздоровления — у него же перелом ребер, да?

Трансферные планы «Локо» и «Динамо»

Бывший журналист «СЭ» Сергей Егоров рассказал о кадровых планах московского «Локомотива» на эту зиму. По его словам, команда может лишиться Кверквелии, Эдера и Хёведеса, но планирует приобрести нападающего Комличенко, насчет которого с «Младой Болеслав» не смог договориться ЦСКА.

Ожидаем на неделе трансферный комитет Локо. Среди возможных вариантов по игрокам.

- продление Чорлуки — у хорвата заканчивается летом контракт, он был царским для игрока — около 4 млн евро в год, заключался в тот период, когда Спартак пытался переманить футболиста (наверное, сам Ведран через несколько лет может рассказать историю одного сбора и о тех, кто ему звонил и звал в красно-белое царство), но сейчас, в 33, условия могут и должны быть значительно ниже, а срок — год.

- Кверквелия — если будут варианты, возможен трансфер. Как говорят на рынке, Кверквелия предлагался летом, но трансферу мешает статус легионера и будущий лимит по схеме 8+17.

- Хеведес. Контракт еще на полтора года, но, как я понимаю, трансфер возможен — немцу в России непросто.

- Эдер — парень возрастной, не феерит. Легионер — плюс-минус то же, что и по Хеведесу.

С летнего трансферного окна может быть апгрейд по теме Комличенко. Млада Болеслав зимой обозначала цену - 3,5 миллиона евро, тогда в России платить не стали, хотя был интерес нескольких клубов. Сейчас Локо может вернуться к теме.

И удивительный вариант — возможное возвращение Тараса Михалика. Не знаю, зачем, но тема существует, - написал Егоров в телеграм-канале.

Насчет «Динамо» выступил Константин Алексеев:


Зима в "Динамо".

1) Уйдут — 5-7 футболистов. Готовы расстаться — Шейдаев, Жоаозинью, Кардозу, Хильемарк. В аренду — Калинин, Грулев, Обольский (последним двум дадут шанс на первом сборе). Плюс, возможно, кто-то из четверки центральных полузащитников (Каборе, Нойштедтер, Соснин, Юсупов), но здесь зависит от покупки.

2) Придут — нападающий, центральный полузащитник, футболист на левый фланг.

3) Не будет — Смолов, Байрамян, Фомин, которых называли в числе потенциальных новичков.

4) Не жду в ближайший месяц — спортивный директор. Трансферную кампанию проведут своими силами.

Но о трансферах мы в любом случае будем говорить отдельно и гораздо подробнее.

Дзюбу признали игроком года

Это уже второй раз подряд - Артем снова стал первым по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс». Голосовали, если что, и тренеры премьер-лиги - и о том, кто кого выбирал мы ещё поговорим подробнее.

Ранее обладателями награды становились нападающий Федор Смолов (2016), хавбек Куинси Промес (2017). Но Квинси уехал, а Смолов уже давно не торт, поэтому навязать борьбу Артему некому.

Фото: РИА Новости


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Теги: Глушаков Спартак ЦСКА Шкурин Локомотив Динамо
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