Глушаков рассказывает про стволы и угрозы, судей РПЛ запретят критиковать. Главное за прошедший день

Ожидаем на неделе трансферный комитет Локо. Среди возможных вариантов по игрокам.



- продление Чорлуки — у хорвата заканчивается летом контракт, он был царским для игрока — около 4 млн евро в год, заключался в тот период, когда Спартак пытался переманить футболиста (наверное, сам Ведран через несколько лет может рассказать историю одного сбора и о тех, кто ему звонил и звал в красно-белое царство), но сейчас, в 33, условия могут и должны быть значительно ниже, а срок — год.



- Кверквелия — если будут варианты, возможен трансфер. Как говорят на рынке, Кверквелия предлагался летом, но трансферу мешает статус легионера и будущий лимит по схеме 8+17.



- Хеведес. Контракт еще на полтора года, но, как я понимаю, трансфер возможен — немцу в России непросто.



- Эдер — парень возрастной, не феерит. Легионер — плюс-минус то же, что и по Хеведесу.



С летнего трансферного окна может быть апгрейд по теме Комличенко. Млада Болеслав зимой обозначала цену - 3,5 миллиона евро, тогда в России платить не стали, хотя был интерес нескольких клубов. Сейчас Локо может вернуться к теме.



И удивительный вариант — возможное возвращение Тараса Михалика. Не знаю, зачем, но тема существует, - написал Егоров в телеграм-канале.



Зима в "Динамо".



1) Уйдут — 5-7 футболистов. Готовы расстаться — Шейдаев, Жоаозинью, Кардозу, Хильемарк. В аренду — Калинин, Грулев, Обольский (последним двум дадут шанс на первом сборе). Плюс, возможно, кто-то из четверки центральных полузащитников (Каборе, Нойштедтер, Соснин, Юсупов), но здесь зависит от покупки.



2) Придут — нападающий, центральный полузащитник, футболист на левый фланг.



3) Не будет — Смолов, Байрамян, Фомин, которых называли в числе потенциальных новичков.



4) Не жду в ближайший месяц — спортивный директор. Трансферную кампанию проведут своими силами.