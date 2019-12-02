Глушаков рассказывает про стволы и угрозы, судей РПЛ запретят критиковать. Главное за прошедший день

Место для того, чтобы скрыться от внимания журналистов и широкой публики, Денис Глушаков нашёл идеальное. За полгода текущего чемпионата о нём вспоминали редко, несмотря на 14 матчей в лиге. Причина: не самый популярный клуб и неудачи «Ахмата» в текущем сезоне. Но периодически бывший капитан красно-белых сам подливает масла.
Глушаков дал интервью Sport24 и вновь рассказал про Массимо Карреру и выразил мнение по поводу Леонида Федуна, которое точно разделят далеко не все болельщики.
- Федун? Это вообще святой человек, ему памятник надо ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый сделал дом для народной команды, базу построил, которой до этого в Москве толком не было. Леонид Федун любит «Спартак». Болельщикам надо молиться, чтобы он не продал клуб, а то будет история как с «Торпедо» – с горки вниз, - сказал Глушаков.
При этом полузащитник рассказал о странной структуре отношений в московском клубе:
«Подходит Тимур Гурцкая и говорит: «Поговори с Комбаровым. С ним тренер пообщаться не может, а из команды Диму надо убрать». А это мой друг! Подошел к нему: «Дим, тебя хотят убрать, но окружение главного тренера боится об этом сказать напрямую». И это был не единичный случай — это вообще нормально?»
Так же Денис прокомментировал скандальный развод и давление со стороны неизвестных (нам) сил:
- Был случай: собрались с друзьями на рыбалку, но у меня в последний момент не получилось поехать. Так вот на ту рыбалку неожиданно подъехали несколько человек со стволами — меня искали. После этого один из моих друзей позвонил умнику, который прислал этих с оружием, чтобы разобраться, что это вообще было такое. И получил ответ: «К тебе претензий нет, а у Глушакова все заберем, что запланировали». А после этот умник еще и охрану себе взял. Странно. Какой-то привет из 90-х.
Деньги, которые отдаю бывшей жене? Я боюсь, чтобы у нее их не отобрали. Еще давно говорил, что отобрать могут, и мои дети останутся без жилья. По моей информации, квартиры уже выставлены на продажу — причем даже до окончательного судебного решения, - рассказал Глушаков.
Полное интервью Sport24 Дениса Глушакова
Так ЦСКА подписал Шкурина?
Позавчера впервые стало известно, что армейцы интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии – 2019 Ильей Шкуриным, но агент футболисты максимально быстро пресёк слухи – якобы всё это неправда и журналисты всё выдумали.
Спустя два дня уже sport24 (ранее был корреспондент «Чемпионата» Панков) информирует, что ЦСКА и Шкурин уже подписали контракт. Агент футболиста отрицает информацию несколько комично, видимо, боится, что сделка сорвётся:
- Мне правда нечего вам сказать. Откуда ваши СМИ взяли такую информацию? Нет комментариев. Пишут уже третью неделю это.
Правда ли это? Ничего не могу сказать, ничего. Ищите концы в России, - взял «СЭ» интервью у представителя игрока.
В конце агент добавил, чем внёс окончательную ясность:
– Вы должны меня понять.
Судей запретят критиковать?
Текущий сезон стал самым скандальным за последние годы в плане судейства. Неплохой иллюстрацией к этому пойдёт недавнее отстранение от футбольной деятельности президента ЦСКА Евгения Гинера за резкие высказывания в адрес Егорова. Раньше, кстати, когда босс красно-синих критиковал Иванова, никаких санкций не было. Тогда, правда, и тон был немного иным...
По информации журналистов, завтра на исполкоме РФС будет обсуждать запрет на «недопуск публичных действий, связанных с комментированием судейства матчей». В регламент будут внесены изменения, в котором содержатся меры ответственности за публичные комментарии судейства.
Короче говоря, РФС хочет повторить опыт Англии, где футболисты и тренеры не имеют права обсуждать работу судей после матчей. Хотя кое-кому это не мешает делает окольно...
Моуриньо: Рюдигеру могу пожелать только скорейшего выздоровления — у него же перелом ребер, да?
Трансферные планы «Локо» и «Динамо»
Бывший журналист «СЭ» Сергей Егоров рассказал о кадровых планах московского «Локомотива» на эту зиму. По его словам, команда может лишиться Кверквелии, Эдера и Хёведеса, но планирует приобрести нападающего Комличенко, насчет которого с «Младой Болеслав» не смог договориться ЦСКА.
Ожидаем на неделе трансферный комитет Локо. Среди возможных вариантов по игрокам.
- продление Чорлуки — у хорвата заканчивается летом контракт, он был царским для игрока — около 4 млн евро в год, заключался в тот период, когда Спартак пытался переманить футболиста (наверное, сам Ведран через несколько лет может рассказать историю одного сбора и о тех, кто ему звонил и звал в красно-белое царство), но сейчас, в 33, условия могут и должны быть значительно ниже, а срок — год.
- Кверквелия — если будут варианты, возможен трансфер. Как говорят на рынке, Кверквелия предлагался летом, но трансферу мешает статус легионера и будущий лимит по схеме 8+17.
- Хеведес. Контракт еще на полтора года, но, как я понимаю, трансфер возможен — немцу в России непросто.
- Эдер — парень возрастной, не феерит. Легионер — плюс-минус то же, что и по Хеведесу.
С летнего трансферного окна может быть апгрейд по теме Комличенко. Млада Болеслав зимой обозначала цену - 3,5 миллиона евро, тогда в России платить не стали, хотя был интерес нескольких клубов. Сейчас Локо может вернуться к теме.
И удивительный вариант — возможное возвращение Тараса Михалика. Не знаю, зачем, но тема существует, - написал Егоров в телеграм-канале.
- продление Чорлуки — у хорвата заканчивается летом контракт, он был царским для игрока — около 4 млн евро в год, заключался в тот период, когда Спартак пытался переманить футболиста (наверное, сам Ведран через несколько лет может рассказать историю одного сбора и о тех, кто ему звонил и звал в красно-белое царство), но сейчас, в 33, условия могут и должны быть значительно ниже, а срок — год.
- Кверквелия — если будут варианты, возможен трансфер. Как говорят на рынке, Кверквелия предлагался летом, но трансферу мешает статус легионера и будущий лимит по схеме 8+17.
- Хеведес. Контракт еще на полтора года, но, как я понимаю, трансфер возможен — немцу в России непросто.
- Эдер — парень возрастной, не феерит. Легионер — плюс-минус то же, что и по Хеведесу.
С летнего трансферного окна может быть апгрейд по теме Комличенко. Млада Болеслав зимой обозначала цену - 3,5 миллиона евро, тогда в России платить не стали, хотя был интерес нескольких клубов. Сейчас Локо может вернуться к теме.
И удивительный вариант — возможное возвращение Тараса Михалика. Не знаю, зачем, но тема существует, - написал Егоров в телеграм-канале.
Насчет «Динамо» выступил Константин Алексеев:
Зима в "Динамо".
1) Уйдут — 5-7 футболистов. Готовы расстаться — Шейдаев, Жоаозинью, Кардозу, Хильемарк. В аренду — Калинин, Грулев, Обольский (последним двум дадут шанс на первом сборе). Плюс, возможно, кто-то из четверки центральных полузащитников (Каборе, Нойштедтер, Соснин, Юсупов), но здесь зависит от покупки.
2) Придут — нападающий, центральный полузащитник, футболист на левый фланг.
3) Не будет — Смолов, Байрамян, Фомин, которых называли в числе потенциальных новичков.
4) Не жду в ближайший месяц — спортивный директор. Трансферную кампанию проведут своими силами.
Но о трансферах мы в любом случае будем говорить отдельно и гораздо подробнее.
Дзюбу признали игроком года
Это уже второй раз подряд - Артем снова стал первым по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс». Голосовали, если что, и тренеры премьер-лиги - и о том, кто кого выбирал мы ещё поговорим подробнее.
Ранее обладателями награды становились нападающий Федор Смолов (2016), хавбек Куинси Промес (2017). Но Квинси уехал, а Смолов уже давно не торт, поэтому навязать борьбу Артему некому.
Фото: РИА Новости