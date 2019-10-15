Загадочная история Ивана Игнатьева. Что за дикие слухи ходят о звёздном воспитаннике «Краснодара»?

Когда речь заходит об академии, тают уже все – даже те, кто не понимает, почему Галицкий, например, не ценит активных фанатов. Владелец «быков» создал потрясающие условия для юных игроков. Для нашей страны, можно смело считать, - исключительные. Уж за пределами столицы наверняка.
Галицкий делал всё для того, чтобы в клубе играли свои воспитанники, и неоднократно упоминал, что для него как для владельца это важно. Первым серьёзным «продуктом» академии стал Комличенко, которого не удалось раскусить сразу (он уехал в Чехию). А вот дальше зажглась звезда Ивана Игнатьева.
В главную команду он попал по ходу сезона 2017/2018 и забил за четыре матча два гола (плюс голевая передача). Следующий сезон получился полноценным и славным (7+4 за 20 игр), но по ходу него начались трудности.
Весной 2019-го Игнатьев отказался продлевать с «Краснодаром» контракт. На счёт «своих» политика Галицкого известна – воспитанникам он предлагает личку меньше, чем приглашённым, поскольку клуб и так дал им с лихвой. Сафонов и Шапи, которые на тот момент обещали ничуть не меньше Игнатьева, согласились, а центральный нападающий заупрямился.
Почти год назад ситуация была встречена всё же не совсем однозначно – были и те, кто Игнатьева защищал. Но в основном зрители, уставшие от зарвавшихся молодых российских футболистов, писали комментарии в духе последней пресс-конференции Анатолия Бышовца в «Локомотиве» (с заменой слова мерзость на жадность).
Тогда ситуацию максимально раскручивал Василий Уткин, обнаруживший в нежелании Игнатьева соглашаться происки помощников самого Станислава Черчесова, который (по информации бывшего комментатора) со своей бригадой брал футболистов на агентское попечение и не мешал им играть за сборную России. Версия Уткина выглядела устрашающе правдоподобно, но никто из его коллег историю раскручивать не стал (пара жидких вопросов на пресс-конференциях не в счёт), а реальных доказательств у теперь уже блогера не было.
«Краснодар» тогда пошёл на уступки и стороны договорились. Но Игнатьев уже разочаровался в руководстве и работать на полную не хотел. Если вы думаете, что это версия автора, ошибаетесь – вот как Игнатьев комментировал переход этой зимой в «Рубин»:
- Я был рад, потому что в своем клубе в последнее время получал мало игровой практики, было недопонимание с контрактом, много нюансов, вопросов друг к другу. Было уже не то состояние на тренировках, не то отношение, чувствовался дискомфорт, - рассказывал Игнатьев пресс-службе казанского клуба.
То есть контракт был выбит, но отношение всё равно – «не то». Надеюсь, вкладку с роликом спича Бышовца вы закрыть не успели – здесь надо его пересмотреть.
С момента пролонгации контракта до трансфера в Казань Игнатьев старательно не показывал на поле ничего выдающегося. Четыре гола за 13 матчей он забил (было бы вообще неплохо, если бы не амплуа), но при этом в матче против серьёзных соперников терялся, а по влиянию на игру с тем же Ари сравнивать Игнатьева просто смешно.
Так ещё футболист... Куда-то пропал. С матча Лиги Европы против «Базеля», который состоялся 19 сентября, по игру против «Оренбурга» (27.10!) Игнатьев просто не попадал в заявку. И теперь вскрывается кое-что интересное, что удалось скрыть «Краснодару» несколько месяцев назад.
- Именно из-за проблем с дисциплиной «Краснодар» решил расстаться с Игнатьевым. Говорят, что последняя выходка была сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев, но парню повезло, что клуб смог среагировать и история не утекла в прессу, - написал в своем телеграм-канале «Вы кого мне притащили!?» журналист Максим Алланазаров.
Василий Конов (источники более чем серьёзные) ретвитнул текст и добавил от себя, что уже вскользь упоминал об этом ещё в ноябре. «Интересно вот - дадут такому скандалу в нашем футболе бахнуть или замнут?» - писал тогда Конов.
Еще весомее прозвучало от автора канала «Честность - не порок» футбольного юриста Антона Смирнова:
- То, что впоследствии приключилось с Игнатьевым, никак не должно было вылезти на поверхность. Краснодар понес бы репутационные и финансовые риски.
Так вот, насколько я слышал, но подтверждений у меня этому никаких нет, оговорюсь сразу, у Игнатьева могли возникнуть очень серьезные проблемы с наркотиками, и его даже какое-то время могли держать под капельницами.
Теперь футболист Игнатьев, то ли употреблявший наркотики, то ли участвовавший в разбое (конкретики у нас нет, поэтому только предполагаем) вроде того, что учинили Мамаев и Кокорин, оказался в «Рубине» под руководством Леонида Слуцкого. Теперешний наставник молодого скандалиста уверенно заявил, что у него большой опыт работы с трудновоспитуемыми футболистами. Действительно ли большой? И – что гораздо важнее – успешный?
Если бы не железный Шустиков, закрепиться в ЦСКА, где Слуцкого далеко не сразу начали воспринимать всерьёз (он сам рассказывал истории, подтверждающие сложности первых месяцев пребывания в московской команде), вообще получилось бы вряд ли. Но если идти дальше, можно вспомнить Павла Мамаева – крайне ценного игрока, учитывая его паспорт, насчёт которого Слуцкий сделал лишь одно – избавился от него. Работа такого характера была у Слуцкого?
Или с Романом Широковым? Про него Слуцкий говорил после провального Евро-16 прямо:
- Только ленивый этой зимой мне не сказал, что Рома очень сложный человек: он был очень хорошим футболистом, но будешь иметь проблемы. Очередная моя ошибка – я был уверен: ну это вы не справились, а я-то король коммуникаций, смогу наладить отношения с любым. Я очень благодарен Роме за выход на Евро – в отборочном цикле он внес огромный вклад. Я очень благодарен за два матча с «Уфой» – он способствовал нашему выходу в полуфинал Кубка России и победе в чемпионате. Но я наступил на те же грабли, на которые наступали остальные. Я переоценил себя, - тогда Юрий Дудь брал ещё душевные интервью про спорт, а не втирал свои куцые политические убеждения на Youtube.
Почему Слуцкий уверен, что у него получится сейчас (иначе зачем было выкладывать 7 млн?), - непонятно. Но реплики Леонида Викторовича в сегодняшнем интервью Sport24 в духе трансферной кампании «Рубина», которому надо спасаться, а команда продолжает собираться на вырост. Как будто есть железная убеждённость, что весной «Рубин» не вылетит никак.
Но вообще очень хочется, чтобы у Слуцкого на этот раз получилось (сработало же, например, с Дзагоевым, который материл тренера во время замены в финале Кубка с «Аланией»). Потому что Кокорин и Мамаев у нас есть. Есть лихач Гулиев, знаток чехов Глушаков и уничтожитель краснодарских дорожных ограждений Смолов.
Нам бы молодого забивного нападающего без гнусных историй в пару к Чалову. А то одному Фёдору будет тяжело.