Загадочная история Ивана Игнатьева. Что за дикие слухи ходят о звёздном воспитаннике «Краснодара»?

Слуцкий полагает, что справится с трудным характером молодого нападающего, но подобное тренеру удавалось не всегда

Фото: ФК "Краснодар"