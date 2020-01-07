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Силкин: Скопинцев - игрок с неплохими задатками, должен помочь "Динамо" на фланге

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал приход в столичный клуб полузащитника Дмитрия Скопинцева, а также рассказал, чего ждет от 2020-го года.
Фото: ФК "Динамо"
- Воспитанник динамовцев Дмитрий Скопинцев, выступавший в последнее время за "Краснодар", подписал длительный контракт с родным клубом. Трансфер удивил вас?

- Конечно, да. Дмитрий вышел из "Динамо", обошел по кругу несколько команд и вернулся в клуб. Я этого парня хорошо знаю. Он приходил в "Динамо", когда я был директором школы. Сам он 97-го года рождения, но тренировался с 96-м. С этим годом многие наставники работали. Там большая череда тренеров была. Не было постоянного тренера. Даже в какой-то момент я с этой командой работал.

Время покажет, насколько получится у Дмитрия в "Динамо". А то, что он завоевал место в "Ростове" и очень прилично там играл, говорит о том, что он неплохой футболист. В "Краснодар", где он был в последнее время, просто так игроков не берут. Другое дело, что у команды большие задачи, большое количество очень приличных иностранных игроков - видимо, конкуренцию он им проиграл. Если он выиграет конкуренцию здесь, с учётом того, что для него это не чужой клуб, то это будет неплохой трансфер.

- То есть вы смотрите с оптимизмом на возвращение Скопинцева?

- Да, конечно. У "Динамо" на флангах не самые сильные игроки сейчас действуют. Конечно, чтобы нападающие проявили себя лучше, нужны фланги. А он игрок фланговый. Может и пройти, и подать, и обыграть. Скопинцев - игрок с неплохими задатками.

- Чего ждете от нового, 2020-го, года?

- Пока я просто жду возобновления чемпионата России. Возобновится турнир - тогда будем смотреть, кто из команд что из себя представляет. Но, конечно же, хочется, чтобы "Динамо" заняло как можно выше позицию в турнирной таблице. Может быть, место в зоне еврокубков. Конечно, понятно, что сделать это будет непросто. Потому что многие команды ставят перед собой такие же задачи. И тем не менее хотелось бы пожелать динамовцам этого. В целом же хочется видеть солидное выступление команды в чемпионате.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Силкин Скопинцев Динамо
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