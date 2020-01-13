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Орлов: "Зенит" ищет хорошую "десятку"

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о зимней селекции "Зенита".

– Есть ли у "Зенита" позиции, которые требуют усиления?

– Конечно. Но зимняя покупка футболистов – огромный риск. Хорошего игрока ни одна команда не отпустит в середине сезона. Это просто стечение обстоятельств, что год назад все так сошлось в "Зените". Закончился чемпионат в Аргентине, и Барриос к нам пришел.

У бразильцев та же ситуация. Но много игроков из Южной Америки в команде – это повод для тревоги. Пятеро зенитовских аргентинцев это подтвердили. Это была, на мой взгляд, неоправданная трата средств, их теперь никак не отбить.

Хорошо, что так удачно все сложилось с Паредесом – за 40 млн [евро] его купил "ПСЖ". За Дриусси более 20 млн отдали, хотя кто-то писал, что только 12. Но дело не в точности цифр. Зимой удачи не так часто приходят.

Так вот, "Зениту" сейчас нужен креативный полузащитник, плеймейкер, игрок под нападающими. ­Команда имеет двух выдающихся нападающих, это Дзюба и Азмун. Требуется, чтобы их кто-то снабжал мячами, чтобы им кто-то подыгрывал. Тут Жулиано пришелся бы ко двору.

– Вернем Жулиано?

– Возвращать бразильца не надо, теперь это уже история. Возвращать можно только своих. Мне и Сергей Богданович [Семак], и Александр Иванович Медведев говорили, что "Зенит" ищет хорошую "десятку", и если по такому игроку получится договориться, то будут приобретать. Финансовый фэйр-плей сейчас "Зениту" это позволяет, – сказал Орлов "Спорт уик-энду".


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Теги: Орлов Зенит
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