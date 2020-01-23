«Сейчас вспоминаю их с улыбкой, но было очень тяжело. Много бегали без мяча, сложный распорядок дня, тренировки с жилеткой, вечерами плавали. В бассейне я был неплох, но час плавать по кругу нелегко. Особенно для тех, кто не умел. Шутил, что в ЦСКА не буду играть в футбол, а займусь плаванием.
Когда впервые играли в квадраты, я был самым деревянным. Не мог привыкнуть к нагрузкам — из середины квадрата не выходил. Семак меня поддерживал, говорил: «Давай, ничего страшного, всё придёт». Я отвечаю: «Я такой дровосек». Братья Березуцкие тоже сначала были дровосеками. Зато потом как круто выросли!» — цитирует Ярошика «Чемпионат».
Иржи Ярошик выступал за ЦСКА в период с 2003 по 2004 год, сыграв за «армейский» клуб 56 матчей и забив в них 12 голов. Чешский полузащитник выиграл в составе ЦСКА чемпионат и суперкубок России.
Ярошик: сначала Березуцкие были дровосеками
Бывший полузащитник ЦСКА и чешской сборной Иржи Ярошик поделился впечатлениями об игре братьев Березуцких и сборах в московской команде.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
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