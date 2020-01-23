"Помню, когда не было пробок, он ехал так, что я надеялся попасть в пробку. Скорость заходила за 100-150 км/ч. Чем всё закончилось — страшно. Никому бы этого не пожелал, тут и говорить нечего.
Гоняю ли на машине? В молодости каждый через это проходит. Кажется, что весь мир твой. Если дорога пустая, хочется проверить, какую скорость можно выжать. Один раз ехал в Прагу на Audi в день рождения — разгонялся за 200 км/ч. Меня тогда поймали полицейские, не помогло даже то, что у меня праздник. Пришлось платить штраф", — приводит слова Ярошика "Чемпионат".
Осенью 2010 Вениамин Мандрыкин, пытаясь скрыться от сотруднитов ГИБДД, на скорости около 200 км/ч не справился с управлением и врезался в дерево. В ДТП Мандрыкин сильно травмировал позвоночник и повредил костный мозг.
Ярошик: Мандрыкин ездил так, что я надеялся попасть в пробку
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик поделился впечатлением о поездках на автомобиле с Вениамином Мандрыкиным, тогдашним одноклубником чеха.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
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