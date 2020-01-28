В составе команды подготовку к возобновлению сезона продолжат 27 футболистов, в числе которых нет Александра Кокорина.
Несмотря на то, что главный тренер Сергей Семак сделал Кокорина капитаном команды, выпускал во всех контрольных матчах и публично заявлял о желании оставить игрока в составе, нападающий отправится на сборы с "Зенитом-2".
Список игроков основной команды выглядит следующим образом (фото увеличивается по клику)
"Зенит" лидирует в чемпионате России после 19-ти туров с 11-очковым отрывом.
Кокорин не вошёл в состав "Зенита" на сбор в Испании
Пресс-служба "Зенита" назвала список игроков, которые под руководством главного тренера Сергея Семака отправятся в испанский Бенидорм на второй зимний сбор.
Фото: Global Look Press
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