"В футбольных кругах ни для кого не секрет, что у Вячеслава Малафеева, мягко говоря, не сложились отношения с Артемом Дзюбой. Причём ещё со времен того самого сезона-17/18 имени Манчини, когда нападающему пришлось уходить на перезагрузку в "Арсенал". Пока доподлинно неизвестно, стало ли это одной из причин (не единственной, конечно) нынешнего или майского, не важно, ухода из клуба Малафеева. Но если да, то вряд ли кто-то этому сильно удивится. Потому что влияние Дзюбы на процессы в "Зените" с каждым успешным сезоном только растёт", — пишет Рабинер в своем телеграм-канале "РабиНерв".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вячеслав Малафеев, занимающий пост заместителя спортивного директора, покинул команду.
Сам Малафеев в своем Instagram-аккаунте опроверг это, сообщив, что его действующий контракт с "Зенитом" рассчитан до мая 2020 года.
Рабинер - об уходе Малафеева: у Вячеслава не сложились отношения с Дзюбой
Известный футбольный журналист Игорь Рабинер прокомментировал ухода из "Зенита" Вячеслава Малафеева.
Фото: Facebook Игоря Рабинера
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