Напомним, вторая команда "Зенита", выступающая в ПФЛ в зоне "Запад", сегодня в товарищеском матче разгромила "Гремио Новоризонтино" со счетом 4:1. Кокорин забил два гола.
"К партнерам привыкаем, потому что я так понимаю, что много ребят на просмотре еще. И много новеньких ребят, которые в таком составе не играли. Поэтому потихоньку привыкаем друг к другу, наигрываем контакты между собой. И вообще собирается новая команда.
А так, что сказать, под нагрузками играли, соперник хороший был такой. Судья, конечно, очень много фолов не свистел. Бразильцы, конечно, какие-то странные были, по ногам очень сильно били. Судья этого не замечал. Все хорошо, выиграли и довольны", - цитирует Кокорина "Р-Спорт".
Кокорин был переведен в "Зенит-2" после отказа переходить в "Сочи" на правах аренды.
Кокорин прокомментировал первую игру за "Зенит-2"
Фото: ФК "Зенит"
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