"Зарплату Кокорина приравняли к МРОТ? В связи с исполнением обязанностей не имею права разглашать контрактную информацию.
Ротенберг заявил, что он продолжает ждать Александра в "Сочи"? в настоящий момент он находится в "Зените"-2. В "Сочи" он не собирается. Как будут развиваться события, я не готов ответить", - цитирует Логинова "Спорт день за днем".
Напомним, Кокорин ранее отказался переходить в "Сочи" на правах аренды, после чего был переведен в "Зенит-2". Сегодня в товарищеском матче нападающий забил два гола. После игры Кокорин заявил, что уже привыкает к новым партнерам.
Его контракт с "Зенитом" истекает летом 2020 года.
РБК сегодня опубликовал информацию о зарплате Кокорина в питерском клубе.
Агент Кокорина: в "Сочи" Саша не собирается
Агент и отчим нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов вновь высказался о ситуации с футболистом.
Фото: ТАСС
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