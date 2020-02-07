"Динамо" расторгло контракт с 23-летним Шейдаевым в январе 2020 года. Позже футболист подал заявление в Палату РФС в связи с расторжением контракт без обоснованных причин и взыскании компенсации.
Сообщается, что один из юристов команды забыл внести в контракт Шейдаева пункт об одностороннем расторжении контракта. В итоге, после нового года, зарплата азербаайджанца в клубе выросла с 30 до 50 тыс. евро в месяц и в "Динамо" ничего не могли с этим поделать.
Палата РФС по разрешению споров обязала москвичей выплатить Шейдаеву компенсацию из-за расторжения контракта по инициативе клуба, но до выполнения обязательств наложила на клуб запрет на регистрацию игроков.
"Динамо" запретили регистрацию новых игроков из-за ошибки юриста
Палата РФС по разрешению споров запретила московскому "Динамо" регистрацию новых футболистов из-за долгов перед бывшим игроком Рамилем Шейдаевым. Как сообщает telegram-канал "Вы кого мне притащили!?", это произошло из-за ошибки юриста команды.
Источник: ФК "Динамо"
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