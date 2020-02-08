"Эмоции, конечно, положительные, но это была только репетиция. Главное, чтобы в чемпионате взяли трофей и хорошо выступили в Кубке. В этом матче мне уже было полегче, с каждой игрой и тренировкой будет становиться все лучше и лучше", - цитирует Соболева "Матч ТВ".
Напомним, благодаря сегодняшней победе над "Партизаном" (3:2), красно-белые одержали победу в турнире. Сам Соболев в этой игре отметился своим первым голом за новый клуб. В последнем туре "Локомотив" сыграет с "Ростовом". Встреча пройдет завтра.
Соболев перешел в "Спартак" в зимнее трансферное окно из "Крыльев Советов" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
В чемпионате России "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 19 играх. Красно-белые также продолжают свой путь в Кубке России. В четвертьфинале "Спартак" сыграет против ЦСКА.
Соболев: это была репетиция. Главное, чтобы в чемпионате взяли трофей
Форвард "Спартака" Александр Соболев поделился впечатлениями от победы в товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер, который проходит в Катаре.
Фото: ФК "Спартак"
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