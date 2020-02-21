Иванов сообщил, что хоть было много слухов о переходе Меркулова, но в клуб по нему не приходило предложений. Президент рассказал о главном минусе игрока.
- Проблема в том, что парень ведомый. Слушает футбольных деятелей... Ему заморочили голову. Говорят ему, что он достоин большего и что из "Урала" его никто не возьмет. Посмотрим, как эти "деятели" заработают на Меркулове после полугода без игровой практики. Я зла ему не желаю. Но Михаил поступает неправильно. До конца чемпионата никуда его не отпустим, - цитирует Иванова "СЭ".
Также Иванов отметил, что они брали Меркулова после "крестов" и его отговаривали от такой покупки. Но сам Иванов считает, что сильно помог игроку, который сейчас ему платит обратной стороной монеты.
Президент "Урала": посмотрим, как на Меркулове заработают после полугода без игровой практики
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что клуб не отпустит защитника Михаила Меркулова в это трансферное окно.
Источник: ФК "Урал"
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