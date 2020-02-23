Жесть на Кубке Легенд: женщина засуживала иностранных звёзд, те оскорбляли её и уходили с поля, зрители освистывали своих

Удаления Бенаюна и Рийсе

Гол россиян – до финального свистка, но после окончания матча

Российские болельщики против своих

Бенаюн клялся, что не оскорблял арбитра

Кто виноват и что делать?

Обычно о проведении Кубка Легенд свидетельствует только трансляция матчей России на ТВ и куча интервью известных иностранных футболистов на новостных лентах, а венчает его дежурная новость о победе россиян во главе с Аленичевым, Титовым и Тихоновым.История должна была в 12-й раз повториться, но всё пошло не так. Рефери Александра Пономарёва где-то что-то не доглядела, не свистнула фол на Бенаюне и, если верить Андрею Тихонову, была записана израильтянином в ряды представительниц первой древнейшей. Судя по всему, нечто подобное с обильными ругательствами услышала она и от Рийсе после того, как Матерацци совершил очевидный фол, зафиксированный судьёй.В итоге оба хама получили по прямой красной карточке, после чего Рийсе пошёл в раздевалку и махнул своим партнёрам проследовать за ним, что и сделали все, кроме Яри Литманена.Пока «мировых звёзд» уговаривали вернуться на поле, ситуацию в эфире «Матч ТВ» прояснил Андрей Тихонов:«Есть люди, которые больны на голову – это Рийсе. По нему видно, он неадекватный. Он и в игре ругается, fuck off на всех и всё остальное. Есть спорные моменты, но не надо на всех орать и злиться..Когда женщину называют… древнее... знаете, не буду говорить, очень грубо называют. Тогда это нормальная реакция – красная карточка. Зачем ты женщину оскорбляешь, надо мужчиной оставаться. Бывает тяжело, но оставайся мужиком до конца».В итоге красные карточки Бенаюну и Рийсе были заменены на жёлтые, а Пономарёва с улыбкой пожала руку норвежцу, как будто ничего и не было. Матч, который по идее должен длиться 40 минут, доиграли.И в итоге переиграли. Россияне уступали 5:6, судья не перестала принимать спорные решения не в пользу гостей. Обычно к матчам на турнире ничего не добавляют, но на сей раз игра не закончилась даже спустя 3 минуты 15 секунд, когда «звёзды» выбили мяч за пределы поля и ринулись праздновать успех.Но Пономарёва свистка не дала и после этого: россияне ввели мяч в игру, а Егор Титов поразил ворота празднующих соперников и сравнял счёт. Звёзды явно забыли, что в футболе время окончания игры определяет судья, хотя смотрелись добавленные минуты реально странно, даже если учесть, что Матерацци тянул время, жонглируя мячом за спиной, нарываясь на толчок от Тихонова.И вновь началось: «звёздам» предложили пробить пенальти для определения победителя или техническое поражение 0:3 – те выбрали второй вариант. Демарш иностранцев снова возымел эффект: гостям пошли навстречу и отдали им победу.– Финальную точку всегда ставит арбитр, – напомнил Андрей Тихонов. И сегодня была игра, и вчера: идет сирена, и судья добавляет 15-20 секунд. Когда у нас там угловой был, оставалось 30 секунд. Я Матерацци оттолкнул, потому что они мяч держат. Это можно так руками друг другу мячик бросать. Поэтому она решила добавить.И это было и в предыдущих играх. Поэтому гол. Они уже и пенальти не хотели бить. Ходят туда-сюда. Хотим — играем. Не хотим — потому что судья плохой. Поэтому решили ничего не делать, отдать им, чтобы совсем бардака не было, — объяснил Тихонов.Победу «мировым звёздам» отдавали под одобрение трибун – свою же сборную болельщики начали освистывать.«Наплакали себе — и теперь в каждом моменте будут уходить с поля. Настроили болельщиков против нас, начали кричать, свистеть. Тоже некрасиво», – отметил Тихонов.Константина Зырянова поведение болельщиков задело ещё больше.«Сборную России сложно обыграть, и сборная звёзд выбрала такую тактику, чтобы перетянуть трибуны на свою сторону. И на это наши болельщики купились. Наши болельщики любят футбол, но немножко в нем не разбираются, если быть честным. И так получилось, что в конце все болели за сборную звезд. Это вообще нонсенс. Я не представляю турнир в Испании или Италии, где бы болели за соперника.Мы все знаем нашего болельщика: от любви до ненависти - один шаг. Втоптать в грязь - это наше свойство души. Это нонсенс. Им аплодируют, а нам свистят», – сказал Зырянов в интервью на YouTube-канале «Футбольный Биги».Слова Тихонова и самой судьи опроверг Андрей Воронин.«Никто не понял, за что судья дала красные карточки. В первом случае она сказала, что Йосси Бенаюн ее оскорбил. Он верующий человек, он своими детьми клялся, что никогда женщину не обидит. Но получается, что он ее как-то оскорбил», – сказал Воронин.Воронин и Олич сошлись на том, что кандидатура судьи была подобрана неудачно: хорват сказал, что на такие игры нужно назначать арбитра поопытнее, а украинец заявил: «Судью жалко, она девочка».Чёрный пиар – тоже пиар, поэтому турнир получил невиданный резонанс, который может повысить интерес к следующему розыгрышу.Но это если он состоится. По ходу матча комментаторы и не только они всерьёз опасались, что незафиксированные фолы, удаления за разговоры и странные голы празднующим соперникам через 3,5 минуты после окончания матча приведут к отказу мировых звёзд приехать на турнир в следующий раз.С другой стороны, если Рийсе, как говорит Тихонов – действительно больной на голову, то может на товарищеском турнире легенд лучше обойтись без него. Да, всё выглядело так, будто сборную России тянули к победе, а фигура женщины-судьи, возможно, была призвана как раз свести на нет возможные вспышки гнева, но Рийсе и Бенаюна, как видим, это совершенно не смутило.Неправы все:Организаторы, которые никак не могли смириться с поражением россиян и тянули их как можно и нельзя.Зрители, освиставшие своих футболистов, которые вообще-то были ни при чём.Судья, работавшая слабо, с впечатлением предвзятости, в то же время решительно. Не свистнула даже когда матч очевидно подошёл к концу, выйдя за все возможные границы компенсированного времени.Иностранцы, напрочь забывшие об элементарном мужском достоинстве на товарищеском турнире. Испорть Пономарёва полуфинал Лиги чемпионов, их бы можно было понять, но в данном случае не получается, тем более претензии Рийсе были вообще не по делу.Ну а если по делу, то желание победить в таком турнире в рамках разумного – это хорошо. Смотреть за тем, как Россия проигрывает в упорной борьбе интереснее, чем как легко выигрывает 12-й год подряд. Это и нужно в первую очередь понять организаторам. И задуматься о привлечении не только легенд-игроков, но и судей: почему было не пригласить поработать того же Алексея Николаева? Или хотя бы Анастасию Пустовойтову, которая давно судит мужиков? Кашшаи же в Россию жить поехал – уж на пару дней приехали бы и другие бывшие арбитры.Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Василий Пономарев / Sportbox.ru