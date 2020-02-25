"Алкоголь больше переманивал". Гамула рассказал, что мог вырасти в большого футболиста и играть в "Ювентусе"

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула, который сейчас является менеджером-селекционером, рассказал, что в молодости был талантливым футболистом.

Фото: ФК "Ростов"