"Не хочется говорить свое я, но я был талантливым футболистом. Если бы занимался футболом, то, наверное, вырос бы в большого футболиста и уехал в "Ювентус", как Заваров. Но вот эта зараза алкоголь больше переманивала. Не сказать, чтобы увлекался с утра до ночи. Нет. Не было таких восстановлений, как сейчас. У нас восстановление – пиво, шампанское и все остальное", - цитирует Гамулу Gol.ru.
Гамула в бытность футболиста выступал только в чемпионате СССР. По завершении карьеры он работал тренером "Черноморца", латвийской "Динабурги", "Даугавы", "Закарпатье" и "Ростова" (основной и молодежной команды).
Сейчас Гамула часто выступает экспертом на телевидении.
"Алкоголь больше переманивал". Гамула рассказал, что мог вырасти в большого футболиста и играть в "Ювентусе"
Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула, который сейчас является менеджером-селекционером, рассказал, что в молодости был талантливым футболистом.
Фото: ФК "Ростов"
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