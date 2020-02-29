Соболев и Бакаев тащат "Спартак", "Динамо" подводит реализация

В первом московском дерби 2020-го года "красно-белые" уверенно разобрались с "бело-голубыми". Соболев отметился дебютной голевой передачей, а Бакаев записал в свой актив гол+пас.

Фото: Официальный твиттер ФК "Спартак"