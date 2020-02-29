Соболев и Бакаев тащат "Спартак", "Динамо" подводит реализация

На зимнюю паузу в чемпионате "Динамо" и "Спартак" уходили в статусе середняков. Но все прекрасно понимают, что весенняя часть сезона может коренным образом изменить положение команд в турнирной таблице. И главное в этом деле - не откладывать его в долгий ящик, а начать движение вверх с первого же матча. На дерби обе команды выбрали расстановку с 5 защитниками. Новиков дал возможность дебютировать обоим новичкам - Скопинцеву в стартовом составе, а Комличенко на 56-й минуте. Тедеско также нашел место на поле своему единственному зимнему приобретению, расположив Соболева в паре с Понсе.
Арендованный у "Крыльев" форвард с первых минут обозначил свое желание отметиться ярким дебютом. Да, местами действия Соболева были немного корявыми и несуразными. Но важнее, что он активно старался найти момент для удара по воротам, не стеснялся идти до конца в каждом эпизоде и выдал на самом деле классную голевую передачу. Обработка мяча пятой точкой - нормальная тема для юмора. Однако если говорить серьезно, то как же классно Александр сориентировался в том эпизоде и безупречно в одно касание сделал ключевой пас на Бакаева.
Связка Бакаева с Соболевым вообще по итогам дерби кажется очень перспективной. Не один раз в матче с "Динамо" эти два футболиста хорошо взаимодействовали друг с другом. Соболеву бы, конечно, поправить прицел и почаще попадать в створ, но еще есть время подтянуть этот компонент. Кстати, что также нужно отметить - новый нападающий "Спартака" часто вынуждал "динамовцев" фолить на нем. В частности, Шунич получил желтую карточку именно за нарушение правил на Соболеве.
"Динамо" же, по большому счету, играло не сильно хуже своего соперника. Однако все старания хозяев поля упирались в результаты действий Н'Жи. Или в отсутствие этих самых результатов. Камерунец губил моменты разными способами - попадая в офсайд, передерживая мяч или нанося неточные удары. Более того, Клинтон повлиял на счет со знаком "минус", ведь именно после его потери на чужой половине поля пришел гол Бакаева.
Исходная задумка Новикова на скоростные качества и на мобильность своего форварда в итоге оказалась не самой удачной. Она же, судя по всему, предполагала отказаться от активной игры на флангах. Это было логично, если учесть, что с края поля обычно следуют навесы в штрафную, а любой из тройки Жиго-Кутепов-Джикия является фаворитом в верховой борьбе с Н'Жи. Другое дело, что выбранную тактику вполне можно было изменить еще в перерыве, ведь работала она, как мы уже сказали, не особо успешно.
Наставник "Динамо", как выяснилось, приберег первую замену практически к исходу часа игрового времени. Тогда он выпустил Комличенко. И буквально сразу же форвард создал момент, который был опаснее всего того, что накреативили хозяева раньше. Николай нанес классный обводящий удар и попал в штангу. Еще минут через 10 новичок "бело-голубых" вновь был близок к голу, но на этот раз зарядил в перекладину. Сантиметры могли перевернуть игру.
Но вместо голов "Динамо" мы увидели второй гол "Спартака". После разыгранной комбинации Зобнин оказался в штрафной и без особого сопротивления со стороны Рыкова филигранным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Шунина. Преимущество в два мяча, даже не смотря на шикарные моменты у Комличенко, выглядело закономерным исходом 62-х минут и всей игры в целом. Хотя в концовке разница в счете могла измениться как в одну, так и в другую сторону. Только Максименко не был настроен расставаться с "сухарем", а Шунину помогали либо свои защитники, либо прямолинейность Понсе.
Игра "Спартака", думается, настраивает его болельщиков на позитивную весну. В защите "красно-белые" сыграли неплохо - главное, что "на ноль". В атаке они были хороши, и важно, что Соболев сходу проявил себя с лучшей стороны. Если судить по матчам сегодняшнего дня, то команда Тедеско фаворит дерби с ЦСКА в четвертьфинале кубка. Для "Динамо" же в первой встрече после зимней паузы главной проблемой стала реализация. Впрочем, выход Комличенко на замену дает надежду на то, что темная безголевая ночь для "бело-голубых" уже скоро сменится ярким голевым рассветом.
Соболев и Бакаев тащат "Спартак", "Динамо" подводит реализация
В первом московском дерби 2020-го года "красно-белые" уверенно разобрались с "бело-голубыми". Соболев отметился дебютной голевой передачей, а Бакаев записал в свой актив гол+пас.
Фото: Официальный твиттер ФК "Спартак"
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