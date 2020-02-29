Огненный Бакаев, невезучий Комличенко и настырный Соболев: оценки по итогам матча "Динамо" — "Спартак"

Антон Шунин – 2.5. Вряд ли голкиперу «Динамо» можно предъявлять большие претензии за результат, но, безусловно, Шунин свою команду не выручил. Если в случае с первым голом Шунин был бессилен, то удар Зобнина голкипер, наверное, мог парировать. Прибавим сюда неважную игру ногами (уж очень часто Шунин пасовал сопернику) и отбитый прямо перед собой удар Гуса Тила в концовке, который едва не привёл к разгрому хозяев.
Иван Ордец – 2.0. Защита «Динамо» в этот вечер действовала неважно. Ордец оказался непосредственным участником обоих голов «Спартака». Сперва он на пару с Рыковым не сумел помешать пробить Бакаеву, а затем не смог прервать передачу Соболева, ставшую голевой.
Владимир Рыков – 2.0. Рыков — ещё один непосредственный участник победы гостей. И в первом случае защитник сыграл неудачно, да и во втором голе опытный защитник не сумел помешать пробить Зобнину, рванув к сопернику слишком поздно.
Тони Шуньич – 2.5. Шуньич обошёлся без серьёзных ошибок, но, как и его партнёры по обороне, действовал не слишком удачно. «Спартак» использовал медлительность обороны соперника, Шунич на фоне других защитников «Динамо» не выделялся.
Дмитрий Скопинцев – 3.0. Практически все опасные атаки хозяев проходили через фланг Скопинцева. Крайний защитник провёл классный матч, регулярно обострял, но этого оказалось недостаточно.
? Красно-белые переиграли «Динамо» в старейшем московском дерби. #МАТЧПРЕМЬЕР #ДинамоСпартак pic.twitter.com/QYdDOaGbzF— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 29, 2020
Роман Нойштедтер – 2.5. Нойштедтер выполнял функции опорника, но с ними, по большому счёту, не справился. Да, с точностью передач было всё в порядке (точность составила больше 70%), но в плане прерывания быстрых атак соперника у хозяев были проблемы. «Спартак» очень быстро преодолевал середину поля.
Сергей Паршивлюк – 2.5. Паршивлюк выполнил 47 передач, из которых более 70% достигли адресатов. «Динамо» более 50% атак провело именно через фланг Паршивлюка, но оттуда же приходила и угроза от соперника.
Себастьян Шиманьски – 2.0. Шиманьски, который должен быть дирижёром атак «Динамо», был совершенно незаметен. Как итог – ранняя замена и полное разочарование от игры.
Оскар Хильемарк – 2.0. Шведский хавбек допускал множество ошибок в простых передачах, а более сложные решения он не принимал в принципе. Середину поля «Динамо» проиграло, да и провалило задачу по прерыванию быстрых контратак соперника.
Сильвестр Игбун – 2.5. Игбун на этот раз выполнял много черновой работы. Именно ему приходилось бороться за верховые мячи, прессинговать и выводить на ударную позицию одноклубников. Получилось не слишком удачно, но матч он не провалил.
Клинтон Н’Жье – 2.0. Именно неудачные действия Клинтона положили начало голевой атаке «Спартака», позволившей гостям открыть счёт. Н’Жье регулярно передерживал мяч, стягивал на себя соперников, но «Динамо» из этого не извлекало пользы. Удивительно, как Н’Жье тренерский штаб «Динамо» позволил отыграть до конца.
Николай Комличенко – 3.5. Комличенко вышел на 55-й минуте и стал, пожалуй, единственным светлым пятном в игре «Динамо». За неполный тайм форвард сам для себя создал два классных момента, но в обоих случаях попадал в каркас ворот. С Комличенко «Динамо», наконец, заиграло ярко в атаке. Удивительно, что тренерский штаб хозяев так долго держал его в запасе.
Каборе и Филипп – б/о
«Спартак»
Александр Максименко – 3.0. У Максименко в этот вечер было совсем мало работы. За весь матч в створ его ворот пришлись лишь два удара.
Илья Кутепов – 3.5. Защита «Спартака» в этот вечер действовала довольно надёжно. Сбои гости начали давать лишь после выхода Комличенко. У Кутепова – 2 отбора, 1 перехват и 5 выносов. Вполне достойно.
Айртон – 3.0. Традиционно активный Айртон на этот раз был не так хорош впереди, зато он надёжно закрыл свой фланг.
Николай Рассказов – 3.0. Рассказов даже чаще бразильца играл в подыгрыше, но старался меньше рисковать. Если Айртон регулярно навешивал, то Рассказов пытался сыграть наверняка через короткий пас.
Георгий Джикия – 3.5. У Джикии в этот вечер — 1 отбор, 4 перехвата и 3 отбора. Капитан «Спартака» обошёлся без серьёзных ошибок.
Самуэль Жиго – 3.5. Жиго не сумел остановить Комличенко, когда форвард «Динамо» пробил в перекладину. Но стоит накинуть французу балл за великолепный спринт в чужую штрафную в концовке, который должен был стать голевым, забей Понсе с убойной позиции.
Алекс Крал – 3.5. Похоже, Крал, наконец, показал себя во всей красе. В этом матче Крал был лучшим среди полузащитников «Спартака» по точности передач (85,4%).
Роман Зобнин – 4.0. Зобнин отметился классным трудовым голом, пробив из непростой позиции в самый угол. Кроме того, в плюс хавбеку – выигранная середина поля.
Зелимхан Бакаев – 4.5. Бакаев – лучший игрок этого матча. У полузащитника «Спартака» — гол и голевая передача. Результативный пас и вовсе был просто великолепным. Также отметим, что Бакаев сделал 4 потенциально голевые передачи.
? Зелимхан Бакаев – лучший игрок матча #ДинамоСпартак по версии эксперта МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТинькоффРПЛ #ДинамоСпартак pic.twitter.com/TntZm2nQQ4— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 29, 2020
Александр Соболев – 3.5. Настырность, старание, жажда борьбы и смелость. Всего этого было у Соболева в дебютном матче в достатке. Нападающий вполне заслуженно сорвал овации после замены.
Эсекьель Понсе – 2.5. Понсе – единственный игрок-загадка в этом матче. Аргентинец должен был забивать в концовке, но не смог пробить Шунина с убойной позиции.
Тил – б/о, Ларссон и Ещенко – все б/о.