Когда есть шикарный Жирков, не нужны и Дзюба с Азмуном. Как "Зенит" добыл победу над "Ахматом"

Гол и голевая передача легенды российского футбола выводят команду Семака в полуфинал Кубка России.
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Четвертьфинальная стадия кубка России стартовала в Грозном. В гости к "Ахмату" приехал лидер чемпионата "Зенит". Команда Семака предстала в виде, не сильном измененном по сравнению с субботней игрой с "Локо". Дзюба и Азмун постараются успеть восстановиться к концу недели. Сегодня они остались вне заявки. Компанию им составил Дриусси, у которого появились небольшие мышечные проблемы. В итоге "питерцы" остались без всей тройки основных нападающих и с надеждами в атаке на Ригони, Малкома и Ерохина.

"Ахмат" сыграл по классической шалимовской схеме - 4-2-3-1. Наставник "грозненцев" сделал 3 изменения после ничьи с "Ростовом". По его личному признанию, планируемые перестановки в составе он знал уже в субботу вечером. И заключались они в появлении в центре защиты Анхеля и в появлении в треугольнике в центре поля Сильвы и Иванова. Манеру игры команды тренерские задумки Шалимова, правда, не коснулись - акцент на оборону своих ворот никуда не делся.


На стартовых минутах хозяевам удалось заявить о себе с помощью созданного момента. После потери Караваева Ильин пробил в дальний угол - для первой попытки вышло неплохо, хоть и мимо. "Зенит" ответил ударами Ерохина и Ригони, но особых проблем Городову они не доставили. После быстрого обмена любезностями игра заметно успокоилась. Питерский клуб преимущественно контролировал мяч, а грозненский - спокойно защищался и редко переходил на чужую половину поля.

Вновь матч взбудоражился лишь на исходе получаса. Олег Иванов напомнил, что он сегодня на поле и что он умеет качественно приложиться с дальней дистанции. Но здесь уже Кержаков напомнил, что он готов вступать в игру и что он, а не Лунев, сегодня защищает ворота "Зенита". Команда Семака, как и в начале встречи, на момент "Ахмата" ответила двумя своими. На ударных позициях были Сутормин и Оздоев. Первый пробил мимо, а второму не дал забить Городов. "Сине-бело-голубые", безусловно, создавали более опасные эпизоды, но настоящего форварда им не хватало.

При этом не скажешь, что в первом тайме нападающие хозяев были лучше. Атакующие игроки "Ахмата" всерьез начали проявлять себя лишь после перерыва. В первую очередь это касается Бериши, который за счет ускорения темпа своих действий стал раз за разом собирать на себе фолы соперников. И одно из нарушений он "нашел" штрафной "Зенита". Неаккуратным движением ноги Беришу сбил Оздоев. ВАР оперативно подтвердил решение судьи, а Роши уверенно реализовал пенальти.


После пропущенного гола Семак сделал сразу две замены. Вместо Ерохина и Сутормина спасать команду были отправлены Жирков и Шатов. Практически моментально Жирков мог стать соавтором ответного взятия ворот, но после его подачи и попытки Семенова ее прервать мяч угодил в перекладину. Впрочем, соавторство Юрий отложил не надолго. Через 15 минут после выхода на поле он классно ассистировал Ригони, который мощным ударом сравнял счет. Голевая комбинация, кстати, пришла после навеса с фланга, которых сегодня у "Зенита" было более чем в достатке.

Нельзя не отметить, что еще до гола Ригони "Ахмат" был активен в атаке и имел шансы удвоить свое преимущество. Старательнее других был поймавший эмоциональный кураж Бериша, но ни он, ни кто-либо другой не смогли забить второй мяч своей команды. Концовка основного времени матча получилась скомканной из-за неприятной ситуации на трибунах, из-за которых игра в футбол была прервана минуты на 3-4. В прямой трансляции вместо подробностей инцидента за воротам Городова был показан только центр поля.

После возобновления встречи "Зенит" имел отличный момент, чтобы вырвать победу, но Малком не смог справиться с мячом. Впрочем, ничейный результат стал, пожалуй, справедливым исходом первых 90 минут. Дополнительное время стартовало с двух опасных эпизодов у ворот Кержакова. Вышедшие на замену Раванелли и Мбенг пытались вывести "Ахмат" вперед, но безуспешно. Казалось, что при горячей поддержке болельщиков хозяева все-таки сломят сопротивление гостей, но не стареющий Юрий Жирков был против.


Легенда российского футбола в очередной раз показал, что он все еще хорош. Подача с углового, отскок на линию штрафной, неотразимый удар Юрия в касание - и "Зенит" выходит вперед. Шикарный выход Жиркова на замену без вариантов делает его лучшим игроком матча. В оставшееся время "питерцы" не единожды могли забивать еще один гол, но Малком, Шатов и даже Сантос с Караваевым свои моменты упустили. Впрочем, главное для питерского клуба, что они не позволили "Ахмату" создать что-то толковое. Хозяева играли неплохо и заслуживают свою долю похвалы, но Семак вовремя сделал решающий ход, а его команда вовремя включилась и не дала состояться сенсации.

Когда есть шикарный Жирков, не нужны и Дзюба с Азмуном. Как "Зенит" добыл победу над "Ахматом"
"Ахмат" - "Зенит" 1:2 (в доп. время)

Кубок России
1/4 финала

Голы: Роши (с пенальти), 59 - Ригони, 78, Жирков, 97


"Ахмат": Городов, Богосавац, Анхель, Семёнов, Ненахов, Глушаков (Харин, 81), Исмаэл (Раванелли, 91), Бериша, Иванов, Роши, Ильин (Мбенге, 74)

"Зенит": Кержаков, Караваев, дос Сантос, Ракицкий, Иванович, Барриос, Ригони (Осорио, 106), Сутормин (Шатов, 65), Оздоев, Ерохин (Жирков, 65), Малком

Предупреждения: Иванов, 56, Исмаэл, 66, Ненахов, 71, Анхель, 85, Раванелли, 114


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Теги: Ахмат Зенит Жирков
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