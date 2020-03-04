Напомним, встреча между "Спартаком" и ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России прошла вчера на стадионе "Открытие Арена" и завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после игры подбежал к Гончаренко, чтобы пожать ему руку, но Гончаренко оттолкнул коллегу.
"Доменико как кузнечик побежал на чужую территорию. Говорят, что он на рывке полетел руки жать. Надо солидно себя вести. Матч закончится, ты спокойно подойди и пожми руку, а вот так подбегать. Ты своей лавке жми руки, что к скамейке ЦСКА-то лезть? Момент провокации есть. Да, тренеры должны жать руку, но то, как Доменико подбежал… Я понимаю Гончаренко, а то напрыгнул на него! Может, у него какие-то наклонности", - цитирует Гусева Sport24.
Гусев: Тедеско напрыгнул на Гончаренко. Может, у него какие-то наклонности
Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев высказался о конфликте Доменико Тедеско и Виктора Гончаренко.
Фото: ТАСС
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