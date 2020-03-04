"Пожимать руку тренеру соперников - это профессиональная обязанность". Газзаев - о конфликте Гончаренко и Тедеско

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал отказ наставника армейского клуба Виктора Гончаренко пожимать руку тренеру "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: ТАСС
"Можно понять психологическое состояние Гончаренко. Всегда обидно проигрывать в дерби. Где-то, видимо, захлестнули эмоции. Так что не стал бы строго его судить. Но пожимать руку тренеру соперников — это профессиональная обязанность, футбольная этика", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".

Напомним, вчера "Спартак" в четвертьфинале Кубка России на своем поле одержал победу над ЦСКА со счетом 3:2 и вышел в полуфинал, где встретится с "Зенитом".

По окончании встречи Тедеско подбежал к Гончаренко, чтобы пожать тому руку, но белорусский специалист оттолкнул тренера "Спартака".

На пресс-конференции Гончаренко списал это на эмоции.


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Теги: Газзаев Гончаренко Тедеско Спартак ЦСКА
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