"Можно понять психологическое состояние Гончаренко. Всегда обидно проигрывать в дерби. Где-то, видимо, захлестнули эмоции. Так что не стал бы строго его судить. Но пожимать руку тренеру соперников — это профессиональная обязанность, футбольная этика", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Напомним, вчера "Спартак" в четвертьфинале Кубка России на своем поле одержал победу над ЦСКА со счетом 3:2 и вышел в полуфинал, где встретится с "Зенитом".
По окончании встречи Тедеско подбежал к Гончаренко, чтобы пожать тому руку, но белорусский специалист оттолкнул тренера "Спартака".
На пресс-конференции Гончаренко списал это на эмоции.
"Пожимать руку тренеру соперников - это профессиональная обязанность". Газзаев - о конфликте Гончаренко и Тедеско
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал отказ наставника армейского клуба Виктора Гончаренко пожимать руку тренеру "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: ТАСС
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