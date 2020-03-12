ЦСКА с помощью жеребьевки определит, кто из владельцев абонементов сможет посетить матчи с "Зенитом" и "Уфой"

ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что клуб с помощью жеребьевки определит, кто из болельщиков сможет посетить предстоящие домашние матчи команды.
Армейский клуб отметил, что на игры с "Зенитом" и "Уфой" будут допущены только владельцы абонементов. При этом в связи с ограничением в 5000 тысяч участников мероприятия не все владельцы абонементов смогут посетить оба матча.

"Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в чётные и нечётные сектора. Путём жеребьёвки, которая пройдёт в прямом эфире на официальном клубном канале в YouTube, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в чётные сектора, а на какой — в нечётные", - говорится в сообщении.

Жеребьевка состоится 12 марта в 16:00 мск. Ее проведет бывший защитник клуба Василий Березуцкий.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ЦСКА Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Коронавирус закрывает футбол. ЦСКА проведёт жеребьёвку по абонементам, УЕФА собирается остановить еврокубки
УЕФА попросил "Интер" и "Рому" добровольно сняться с Лиги Европы 1
ЦСКА с помощью жеребьевки определит, кто из владельцев абонементов сможет посетить матчи с "Зенитом" и "Уфой" 4
"Арсенал" возобновил продажу билетов на матч с "Рубином"
"Пусть теперь празднуют, сукины дети". Икарди - о победе над "Боруссией"
"Урал" приостановил продажу билетов на ближайшие матчи
В "Рубине" сообщили, что в клуб не поступало распоряжений о переносе матчей из-за коронавируса
"Здравый смысл не должен страдать". Сергей Семак - о коронавирусе 5
Матч "Луч" - "Балтика" перенесен из Владивостока в Хабаровск
Семак сообщил, что "Зенит" вместо "Шальке" сыграет дома с другим соперником
Семак: у нас есть кем заменить Барриоса в матче с "Уралом"
Иванович: будем сражаться с "Уралом". В матчах с "Локомотивом" и "Уфой" нам не повезло 1
Ари: у "Краснодара" есть шансы достать "Зенит" 6
"Решение принято. Будем выполнять". Гендиректор "Рубина" - о переносе матчей из-за коронавируса
В Казани будут перенесены матчи "Рубина" и "Ак Барса" из-за коронавируса 4
Столыпин: "Оренбург" может принять матч с "Локомотивом" у себя 1
"Ливерпуль" проиграл на "Энфилде" впервые за 43 матча 1
Матчи Лиги чемпионов могут быть приостановлены из-за коронавируса
Игонин: "Зениту" нужно обыгрывать прямых конкурентов за титул - и всё, тогда никто не обойдёт 2
Тухель: все говорили так, будто мы вылетели из всех кубков. Быть критиком - просто
Кокорин станцевал лезгинку после дубля в ворота "Оренбурга" (видео) 2
"Всю карьеру играет, как прокаженный". Комментатор Матч ТВ - о Ругани, у которого обнаружили коронавирус 4
"Интер" уходит на карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом 1
Симеоне - о победе над "Ливерпулем": наш результат делает Облак
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Клопп - о матче с "Атлетико": мы пропустили голы, которые нельзя объяснить 1
Инфицированный коронавирусом защитник "Ювентуса" Ругани рассказал о своём состоянии
Футбольные матчи в Англии могут провести без зрителей из-за коронавируса
Роналду не тренируется с "Ювентусом" из-за коронавируса у Ругани
Игнатьев: не понимаю, почему именно 5000 человек не заболеют. Тогда что, и метро закрывать надо? 3
Все новости