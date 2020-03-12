Армейский клуб отметил, что на игры с "Зенитом" и "Уфой" будут допущены только владельцы абонементов. При этом в связи с ограничением в 5000 тысяч участников мероприятия не все владельцы абонементов смогут посетить оба матча.
"Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в чётные и нечётные сектора. Путём жеребьёвки, которая пройдёт в прямом эфире на официальном клубном канале в YouTube, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в чётные сектора, а на какой — в нечётные", - говорится в сообщении.
Жеребьевка состоится 12 марта в 16:00 мск. Ее проведет бывший защитник клуба Василий Березуцкий.
ЦСКА с помощью жеребьевки определит, кто из владельцев абонементов сможет посетить матчи с "Зенитом" и "Уфой"
ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что клуб с помощью жеребьевки определит, кто из болельщиков сможет посетить предстоящие домашние матчи команды.
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