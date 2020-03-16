Телеграм-канал "Ложа прессы" сообщил, что Гжегож Крыховяк обошелся "Локомотиву" в 10 миллионов евро. Из них миллион евро клуб заплатил за аренду, еще девять миллионов - сумма трансфера, поделенная на четыре платежа.
Илья Геркус в своём твиттер-аккаунте подтвердил эту информацию, написав: "Вот (наконец-то!) правильные цифры по трансферу Гжегожа. Эрик Штоффельсхаус вёл игрока полгода и смог привести его в "Локо" вдвое (!!) ниже его рыночной стоимости да ещё и с рассрочкой платежей на четыре (!!!) года. Блестящая работа".
Крыховяк выступает за "Локомотив" с 2018-го года, перейдя из "ПСЖ" сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе.
В текущем сезоне РПЛ на счету Крыховяка 20 матчей за "Локомотив", в которы он забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.
Во вчерашнем матче 22-го тура РПЛ против "Ростова" (3:1) Крыховяк поучаствовал во всех трех голах "железнодорожников".
Геркус назвал точную сумму трансфера Крыховяка в "Локомотив"
Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус подтвердил информацию о сумме трансфера Гжегожа Крыховяка в московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!