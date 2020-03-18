Фёдор Чалов заинтересовал сразу три английских клуба

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов попал в шорт-листы нескольких клубов АПЛ.
Фото: Rusfootball.info
Как сообщает HITC со ссылкой на Mirror, Фёдором Чаловым интересуются "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Брайтон".

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон не доволен имеющимся у него подбором игроков в линии атаки и настаивает на приобретении нападающего. Ранее сообщалось, что именно покупка форварда станет решающим фактором в продлении контракта Ходжсона с "Кристал Пэлас".

В летнее трансферное окно "Кристал Пэлас" уже предпринимал попытки заполучить Фёдора Чалова. Сообщалось, что английский клуб предлагал за переход 21-летнего форварда порядка 25 миллионов евро. Информацию о переговорах подтвердили агент футболиста и президент ЦСКА Евгений Гинер.

В сезоне 2019/2020 на счету Фёдора Чалова 6 голов и 6 результативных передач в 31-м матче за ЦСКА.


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Теги: Чалов ЦСКА АПЛ Вест Хэм Кристал Пэлас Брайтон Российские трансферы
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