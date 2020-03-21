- Кристал Пэлас" предложил 25 млн фунтов стерлингов (27 млн евро). Никто не верит? Но это правда. Было конкретное предложение. ЦСКА имел право отказаться, и в итоге они сказали «нет». Он им нужен. Может, они посчитали, что еще слишком рано его отпускать. Почему ЦСКА отказал? Потому что он им нужен для того, чтобы в этом сезоне попасть в Лигу чемпионов и побороться за титул в России. Мне кажется, это самый важный игрок в их составе.
Сложно сказать, сколько сейчас он стоит. Трансферная стоимость складывается из разных мнений. "Кристал Пэлас" он очень понравился, и они очень хотели его подписать, поэтому они были настойчивы. Но ЦСКА считает, что он стоит больше 25 млн, поэтому они его не продали. Каждый смотрит со своей точки зрения. ЦСКА может запросить и 30 млн, но покупатель будет готов заплатить 20-15 млн. Честно говоря, в Европе только большие команды могут позволить себе трансферную стоимость Федора, - цитирует агента Sport24 со ссылкой на youtube-канал Нобеля Арустамяна.
Нынешняя трансферная стоимость 21-летнего Чалова, по данным Transfermarkt, составляет 16 млн евро.
В текущем сезоне чемпионата России футболист забил пять голов и отдал две голевые передачи в 22 матчах.
Агент Чалова: "Кристал Пэлас" предложил за Фёдора 27 млн евро, но ЦСКА отказал
Агент нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова Кристиан Эмиле рассказал, что его клиент был близок к переходу в "Кристал Пэлас".
Источник: Rusfootball.info
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!