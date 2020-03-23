В настоящее время Слуцкий возглавляет "Рубин". Недавно Слуцкий и Дзюба устроили мини-баттл в "инстаграме", обмениваясь шутками и подколами.
"Ревнует ли Семак к Слуцкому? Нет, думаю, Сергей Богданович не ревнует, он сам в своих заботах. А со Слуцким мы созваниваемся, делимся эмоциями, переживаниями. Мы с ним большие друзья, я его обожаю.
Описать Слуцкого тремя словами? Умный, веселый, классный.
Самый длинный телефонный разговор? Из последних мой самый длинный разговор, наверное, со Слуцким — 4-5 часов. Под конец уже ухо, рука онемели, я уже не знал, как держать телефон. Можно было наушники надеть, конечно. Но это была уже ночь, идти там, греметь", - приводит слова Дзюбы пресс-служба "Зенита".
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Дзюба: мы со Слуцким большие друзья, я его обожаю
Форвард "Зенита" и сборной России Артём Дзюба рассказал о взаимоотношениях с бывшим наставником национальной команды Леонидом Слуцким.
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