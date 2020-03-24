Арбитр Федотов: Лапочкин, Вилков, Мешков - люди Егорова. Остальных - на задворки

Экс-арбитр Игорь Федотов обвинил бывшего главу департамента судейства и инспектирования Александра Егорова в продвижении близких к нему арбитров и дискриминации судей, не входящих в этот круг.



Александр Егоров. Фото: "СЭ"