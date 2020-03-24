"Близкие судьи были и есть. И будут, потому что руководитель проекта по внедрению ВАР Калошин остался. Когда меняется руководство, приходит новый штаб. Калошин же был при Левникове, Иванове, Розетти, Будогосском, Егорове. Теперь пришел Кашшаи, и Калошин будет ему рассказывать: этот судья хороший, а вот этот — не очень.
Поэтому Лапочкин в игре "Ахмат" — "Ростов" не показал три желтые карточки и одну красную, но судил дальше. Потому что он человек Егорова. Как и Вилков, который с ним восемь лет жил в одном номере на сборах. Мешков еще. А все остальные — на задворки", — цитирует Федотова Sport24.
Александр Егоров покинул пост главы департамента судейства и инспектирования во время зимней паузы в чемпионате России. Его пост заняли Виктор Кашшаи, отвечающий за департамент судейства, и Сергей Фурса, руководящий департамент инспектирования. Сам Егоров возглавил Федерацию футбола Мордовии.
Арбитр Федотов: Лапочкин, Вилков, Мешков - люди Егорова. Остальных - на задворки
Экс-арбитр Игорь Федотов обвинил бывшего главу департамента судейства и инспектирования Александра Егорова в продвижении близких к нему арбитров и дискриминации судей, не входящих в этот круг.
Александр Егоров. Фото: "СЭ"
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