- Юристы "Локомотива" не имеют отношения к этому иску, я узнавал. Мне сказали, что этим занимаются люди, которые никак не относятся, ни к клубу, ни к РЖД. Я ознакомился с материалами дела и хочу сказать, что они производят очень странное впечатление. Документы собраны хаотично, какими-то кусками, иск написан с орфографическими и фактическими ошибками, - цитирует Геркуса "Чемпионат".
В январе "Локомотив" подал исковое заявление в суд на Геркуса в размере 144,6 млн рублей. Геркус стал президентом "Локомотива" в 2016 году, но после упразднения должности стал генеральным директором клуба. В его времена "Локомотив" выиграл чемпионство и кубок страны.
Сейчас генеральным директором московского клуба является Василий Кикнадзе.
В нынешнем сезоне "Локомотив" идёт на втором месте, набрав 41 очко после 22-ух туров. "Железнодорожники" отстают от лидирующего "Зенита" на девять баллов.
Геркус - об иске "Локо": написан с ошибками, документы собраны хаотично
Экс-генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о содержании иска от клуба в свой адрес.
Фото: ФК "Локомотив"
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