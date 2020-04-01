Геркус объяснил, почему переход свободного агента Медведева стоил "Локомотиву" 4 млн евро

Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус объяснил ситуацию с подписанием вратаря Никиты Медведева.
Источник: ФК "Локомотив"
- План был очень простой. Сделать его железно вторым вратарём. Чтобы, когда дело дойдёт до переподписания Гильерме, иметь альтернативу. Что касается стоимости его перехода, давайте вспомним два идентичных трансфера молодых вратарей за последние годы. Уход Лунёва в "Зенит" стоил € 4 млн, Селихова в "Спартак" — тоже € 4 млн. Переход Медведева в "Локомотив" стоил столько же. Его агенты сказали: "Ну если за вратарей схожего уровня платят четыре, почему у нас должно быть три?", - заявил Геркус в интервью "Чемпионату".

Также Геркус добавил, что на момент перехода в "Зенит" Лунёв сыграл всего 10 матчей за "Уфу". Он считает, что нельзя оценивать знания, приходящие после подписания, так как Медведев до перехода в "Локомотив" обновил рекорд в Тинькофф Российской Премьер-лиге и долгое время не пропускал.

Функционер отметил, что "Локомотив" хотел подписать Лунёва, но он выбрал "Зенит". Медведева планировалось сделать сменщиком Гилерме.

За 2.5 года в составе "железнодорожников" Медведев провёл за клуб по матчу в Лиге Европы и Кубке России.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Локомотив Геркус Медведев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Злоумышленники украли со склада РФС форму общей стоимостью более 3-х миллионов рубелй
УЕФА может не допустить в еврокубки клубы из стран, которые не доиграли чемпионат 2
Мауро Икарди хочет покинуть "ПСЖ" и вернуться в Италию
"Рубин" почти вдвое снизит зарплаты своим футболистам
Вилюш рассказал о драке Карпина с охраной аэропорта
Это`О выступил против тестирования вакцины от коронавируса на жителях Африки
Орлов - о коронавирусе: клубы исчезнут. Надо готовиться к худшему 7
Орлов: легионеры нас покинут. Будут вырастать новые Соболевы и Бакаевы 2
Бийол: я недоволен своим положением в ЦСКА 3
"Самая красивая девочка в мире!" Павлюченко опубликовал фотографию дочери
В "Баварии" отказались от 20% зарплаты из-за коронавируса
Бельгия первой из европейских лиг досрочно завершает сезон. РПЛ последует примеру? 4
Шевченко: "Милан" - мой второй дом
"В "Зените" все были мажоры". Карпов рассказал о насмешках в детстве 6
"Скоро все это закончится". Кришито нашел положительные моменты в самоизоляции
Карпов признался, что побаивается Акинфеева
"Преждевременно и неоправданно". УЕФА - о желании властей завершить чемпионат Бельгии
"Клуб и город, который я держу близко к сердцу". Витсель поделился воспоминаниями о "Зените" 1
Ярошик: Крал весь матч стоит на месте. Он играет в "Спартаке" не настолько хорошо, насколько способен 1
Дриусси признался, что думает о возвращении в "Ривер Плейт" 1
Пономарев - о паузе в чемпионате: через два месяца наши футболисты совсем разучатся играть. И лишний вес наберут 1
Пономарев: я бы и вне зависимости от ситуации с перерывом уравнял зарплаты футболистов
Хильемарк похвалил "Динамо" за индивидуальные тренировки 1
Песьяков пробил сыну пенальти (видео)
Орлов - о карантине: в каком-то смысле произойдет очищение нашего футбола 5
Тиньков ушёл с поста главы совета директоров "Тинькофф Банка" 5
"Чемпионат": "Уфа" и "Рубин" сократят зарплаты футболистам на 50% 3
"СЭ": руководство "Динамо" предложит игрокам сокращение зарплаты на 40%
"Побег из Шоушенка и другие". Магнуссон назвал любимые фильмы и сериалы
Медведев назвал даты, когда в "Зените" объявят о сокращении зарплат 2
Все новости