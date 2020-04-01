- План был очень простой. Сделать его железно вторым вратарём. Чтобы, когда дело дойдёт до переподписания Гильерме, иметь альтернативу. Что касается стоимости его перехода, давайте вспомним два идентичных трансфера молодых вратарей за последние годы. Уход Лунёва в "Зенит" стоил € 4 млн, Селихова в "Спартак" — тоже € 4 млн. Переход Медведева в "Локомотив" стоил столько же. Его агенты сказали: "Ну если за вратарей схожего уровня платят четыре, почему у нас должно быть три?", - заявил Геркус в интервью "Чемпионату".
Также Геркус добавил, что на момент перехода в "Зенит" Лунёв сыграл всего 10 матчей за "Уфу". Он считает, что нельзя оценивать знания, приходящие после подписания, так как Медведев до перехода в "Локомотив" обновил рекорд в Тинькофф Российской Премьер-лиге и долгое время не пропускал.
Функционер отметил, что "Локомотив" хотел подписать Лунёва, но он выбрал "Зенит". Медведева планировалось сделать сменщиком Гилерме.
За 2.5 года в составе "железнодорожников" Медведев провёл за клуб по матчу в Лиге Европы и Кубке России.
Геркус объяснил, почему переход свободного агента Медведева стоил "Локомотиву" 4 млн евро
Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус объяснил ситуацию с подписанием вратаря Никиты Медведева.
Источник: ФК "Локомотив"
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