Футбольные соревнования в России не будут проводиться минимум до 31 мая.
Также РФС приняло решение, что пандемия коронавируса не является уважительной причиной для досрочного прекращения трудовых договоров и трансферных контрактов между российскими субъектами футбола.
Также РФС принял решение:
"Рекомендовать сторонам соответствующих трудовых договоров и трансферных контрактов в российском футболе в целях принятия наиболее сбалансированного решения, ввиду вышеуказанных обстоятельств, провести переговоры в части принятия возможных мер, приводящих к адекватному и законному снижению расходов футбольных клубов на оплату труда в условиях приостановки всех спортивных соревнований по виду спорта "футбол".
Ранее было объявлено, что московский "Спартак" согласовал с игроками сокращение выплат на 40 процентов.
Футбольные соревнования в России приостановлены как минимум до 31 мая
Исполком РФС принял решение о продлении паузы всех соревнований под эгидой РФС.
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