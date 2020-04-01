Дзюба: Ткаченко - олицетворение лицемера. А Уткин за деньги делает для него вбросы

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба высказал мнение о футбольном агенте Германе Ткаченко.
Фото: "СЭ"
"Я знаю, что Василий Уткин состоит у того же Германа Ткаченко. Тот ему помогает, скажем так, финансово. Слышал об этом, мне многие рассказывали. Тот аккуратненько делает вбросы, а этот некрасиво себя ведет. Большая игра. Нужно кого-то очернить.

Ткаченко — это чемпион мира среди лицемеров. Олицетворение лицемера. Как Керимов мог доверять таким людям? Он же настолько непорядочный", — сказал Дзюба в прямом эфире Instagram-аккаунта Тины Канделаки.

Герман Ткаченко - известный футбольный агент и глава компании ProSports Management. Среди клиентов 49-летнего Ткаченко - Фёдор Смолов, перебравшийся в зимнее трансферное окно из "Локомотива" в испанскую "Сельту" на правах аренды до конца сезона.

В период с 1999-го по 2005-й год Ткаченко занимал пост президента самарских "Крыльев Советов". Позже Ткаченко был сенатором Совета Федерации от Самарской области.

Ранее Дзюба высказал своё отношение к футбольному журналисту Василию Уткину:

Дзюба: Уткин настолько деградировал, что комментирует на вокзале. Природа сделала своё дело


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Теги: Дзюба Ткаченко Зенит
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