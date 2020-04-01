"Я знаю, что Василий Уткин состоит у того же Германа Ткаченко. Тот ему помогает, скажем так, финансово. Слышал об этом, мне многие рассказывали. Тот аккуратненько делает вбросы, а этот некрасиво себя ведет. Большая игра. Нужно кого-то очернить.
Ткаченко — это чемпион мира среди лицемеров. Олицетворение лицемера. Как Керимов мог доверять таким людям? Он же настолько непорядочный", — сказал Дзюба в прямом эфире Instagram-аккаунта Тины Канделаки.
Герман Ткаченко - известный футбольный агент и глава компании ProSports Management. Среди клиентов 49-летнего Ткаченко - Фёдор Смолов, перебравшийся в зимнее трансферное окно из "Локомотива" в испанскую "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
В период с 1999-го по 2005-й год Ткаченко занимал пост президента самарских "Крыльев Советов". Позже Ткаченко был сенатором Совета Федерации от Самарской области.
Ранее Дзюба высказал своё отношение к футбольному журналисту Василию Уткину:
Дзюба: Уткин настолько деградировал, что комментирует на вокзале. Природа сделала своё дело
Дзюба: Ткаченко - олицетворение лицемера. А Уткин за деньги делает для него вбросы
Фото: "СЭ"
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