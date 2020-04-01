"Где-то в глубине души скучаю по Юрию Палычу. Вы неправильно представляете наши отношения. Конечно, ему нужно было оттеняться в прессе, но мы нормально общались. Вместе летали на матчи, жили в отелях, на сборах, сидели за одним столом, игроков обсуждали. По разному бывало. Зимой 2016 года было горячо. Он говорил мне: "Да Фарфан никогда в жизни не заиграет!" А я ему: "Юрий Палыч, да это Бассагог ваш фуфло, а с Фарфаном всё будет в порядке!" У нас выбор был: Бассагог или Фарфан. Но за Бассагога "Ольборг" заломил € 4 млн, потому что там уже китайцы были на горизонте", — цитирует Геркуса "Чемпионат".
Илья Геркус занимал пост гендиректора "железнодорожников" в период с 2016-го по 2018-й год. За время его работы клуб стал чемпионом России и завоевал кубок страны.
Юрий Семин занимает пост главного тренера с 2016-го года. По словам нынешнего гендиректора "Локомотива" Василия Кикнадзе, в конце сезона совет директоров клуба рассмотрит несколько кандидатов на должность главного тренера, в том числе и Юрия Семина. Сам Семин заявил, что в этих словах Кикнадзе много неточностей.
После 22-х туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Юрия Семина набрали 41 очко и отстают от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.
В настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавируса.
Геркус: Семин говорил, что Фарфан никогда не заиграет. В глубине души скучаю по Юрию Палычу
Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о совместной работе с Юрием Семиным.
Фото: ФК "Локомотив"
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