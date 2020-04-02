Тренер вратарей "Спартака": Сафонов и Максименко сильнее Акинфеева. Его карьера идёт на спад

Тренер вратарей московского "Спартака" Макс Урванчки рассказал, кто ему нравится из российских голкиперов.
Фото: ФК "Спартак"
"Сафонов из "Краснодара" — хороший парень. Он одного возраста с Макси, проводит хороший сезон. Думаю, он очень талантлив. Еще назову этого парня — блондина из Казани. Дюпин, да! Я был очень удивлен тем, как он играет. Классно действует ногами, контролирует ворота. Матч с "Рубином" был первым для нашего штаба в России, и готовясь к игре, я был впечатлен вратарем казанцев.

Не назвал Акинфеева? Ну, ему уже сколько, 35? Не помню. Он классный вратарь и провел много отличных сезонов, но, думаю, сейчас его карьера уже идет на спад. В кубковом дерби он сделал отличный сэйв после удара Гуса Тиля, но парни, о которых я сказал раньше, на мой взгляд, сильнее на сегодняшний день", — приводит слова Урванчки Sport24.

Макс Урванчки вошёл в тренерский штаб "Спартака" после назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера "красно-белых". Ранее Тедеско работал с Урванчки в немецком клубе "Эрцгебриге". В этой команде Урванчки работал с 2014-го года, а до этого работал в "Бургхаузене" в третьей по силе немецкой Бундеслиге.

33-летний Игорь Акинфеев в текущем сезоне провёл 28 матчей за ЦСКА во всех турнирах, пропустив 34 гола и сохранив свои ворота в неприкосновенности в 9-ти встречах.

После 22-го тура "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Доменико Тедеско набрали 28 очков и отстают на 8 очков от ЦСКА, который занимает пятую строчку в таблице РПЛ.

Сезон РПЛ приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Акинфеев ЦСКА Сафонов Максименко
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(8)

Последние новости

Медведев: уверен, что игроки "Зенита" отнесутся с пониманием к возможному снижению зарплат
Геркус: "Лестер" хотел Кверквелию за 15 млн фунтов. Никто не поддержал: "С деньгами порешаем, РЖД поможет"
Семин: Геркус не может плохо отзываться обо мне. Я служу футболу и клубам, в которых работаю
Милевский: 100 лет не занимался сексом за деньги, но это до сих пор процветает 1
"Если бы не Сафонов, Артем сгнил бы без работы". Орещук - о словах Дзюбы про агентов 2
Чемпионат Италии может быть возобновлен 20-го мая или в начале лета
Уткин: если "Зенит" перестанет проходить по ФФП, его могут дисквалифицировать из-за трансфера Сутормина
Тренер "Спартака": наш клуб самый популярный в Германии среди российских команд
УЕФА приостановил правило ФФП из-за коронавируса
Геркус: несправедливо считать, что если ты работаешь в футбольном клубе, то априори воруешь 2
Уткин - о цензуре на "Матч ТВ": любое издание учитывает интересы акционера
Уткин - о Черчесове: наивно связывать перспективы "Спартака" с именем тренера 1
Уткин: Федун - лицо "Спартака". Это человек, который готов присыпать деньгами больные места
"Матч ТВ" продолжит проигрывать "Карусели". Канделаки провела яркий эфир с Дзюбой у себя в "Инстаграме", а не на канале 1
Геркус рассказал, кто в 2017-м году мог сменить Семина на посту главного тренера "Локомотива"
Селюк - о легионерах "Урала": их за 100 рублей никто не возьмет, надо доплачивать, чтобы они ушли 1
Тренер вратарей "Спартака": Сафонов и Максименко сильнее Акинфеева. Его карьера идёт на спад 7
Геркус рассказал, почему Дзюба не перешёл в "Локомотив"
Федун: "Спартак" недополучает полмиллиарда рублей в месяц из-за коронавируса 5
Медведев: в России за телеправа платят, что кот наплакал 7
Зинченко показал, как тренируется с собаками вместо гантелей (видео)
Новиков: отдал бы Филиппа и Комличенко в минское "Динамо"
Дзюба: водка отчасти спасает от коронавируса, но многие путают слабоумие и отвагу
Дзюба: противен алкоголь. Меня штырит от сладкого 2
Все футболисты "Валенсии" сдали отрицательные тесты на COVID-19
Форвард "Динамо" Н`Жи - о карантине: очень трудно весь день сидеть дома
"Ювентус" продлил контракт с инфицированным коронавирусом Матюиди
Мюллер договорился с "Баварией" о продлении контракта
"В Европе футболисты строго соблюдают самоизоляцию". Трабукки - о киберматче между "Спартаком" и ЦСКА 1
Червиченко: если сезон обнулят, то в Европе будут те же клубы, что опозорились в этом сезоне? 5
Все новости