"Сафонов из "Краснодара" — хороший парень. Он одного возраста с Макси, проводит хороший сезон. Думаю, он очень талантлив. Еще назову этого парня — блондина из Казани. Дюпин, да! Я был очень удивлен тем, как он играет. Классно действует ногами, контролирует ворота. Матч с "Рубином" был первым для нашего штаба в России, и готовясь к игре, я был впечатлен вратарем казанцев.
Не назвал Акинфеева? Ну, ему уже сколько, 35? Не помню. Он классный вратарь и провел много отличных сезонов, но, думаю, сейчас его карьера уже идет на спад. В кубковом дерби он сделал отличный сэйв после удара Гуса Тиля, но парни, о которых я сказал раньше, на мой взгляд, сильнее на сегодняшний день", — приводит слова Урванчки Sport24.
Макс Урванчки вошёл в тренерский штаб "Спартака" после назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера "красно-белых". Ранее Тедеско работал с Урванчки в немецком клубе "Эрцгебриге". В этой команде Урванчки работал с 2014-го года, а до этого работал в "Бургхаузене" в третьей по силе немецкой Бундеслиге.
33-летний Игорь Акинфеев в текущем сезоне провёл 28 матчей за ЦСКА во всех турнирах, пропустив 34 гола и сохранив свои ворота в неприкосновенности в 9-ти встречах.
После 22-го тура "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Доменико Тедеско набрали 28 очков и отстают на 8 очков от ЦСКА, который занимает пятую строчку в таблице РПЛ.
Сезон РПЛ приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Тренер вратарей "Спартака": Сафонов и Максименко сильнее Акинфеева. Его карьера идёт на спад
Тренер вратарей московского "Спартака" Макс Урванчки рассказал, кто ему нравится из российских голкиперов.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!