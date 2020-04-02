Геркус рассказал, кто в 2017-м году мог сменить Семина на посту главного тренера "Локомотива"

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"По тренерам:



1. Рейнальдо Руэда (Колумбия), Reinaldo Rueda.



2. Армин Фе (Германия), Armin Veh



3. Крис Коулман (Уэльс), Chris Coleman Все они под контролем и достойны Локо. При необходимости вышлю детали…"