Геркус рассказал, кто в 2017-м году мог сменить Семина на посту главного тренера "Локомотива"

"По тренерам:
1. Рейнальдо Руэда (Колумбия), Reinaldo Rueda.
2. Армин Фе (Германия), Armin Veh
3. Крис Коулман (Уэльс), Chris Coleman Все они под контролем и достойны Локо. При необходимости вышлю детали…"
1. Рейнальдо Руэда (Колумбия), Reinaldo Rueda.
2. Армин Фе (Германия), Armin Veh
3. Крис Коулман (Уэльс), Chris Coleman Все они под контролем и достойны Локо. При необходимости вышлю детали…"
Я не стал уточнять, что значит под контролем. Это не мои слова, лучше задать эти вопросы по адресу. Отдал список спортивному директору. Он сказал, что не совсем подходящие люди. Лишь этот Фе вроде ничего. Это же не секрет, что мы обсуждали позицию тренера. Я решил оставить Сёмина. Это была моя прерогатива как президента", — цитирует Геркуса "Чемпионат".
Геркус занимал пост гендиректора московского "Локомотива" с 2016-го по 2018-й год. За время его работы клуб стал чемпионом и обладателем Кубка России.
Юрий Семин занимает пост главного тренера с 2016-го года. Недавно нынешний генеральный директора "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что в конце сезона совет директоров клуба рассмотрит несколько кандидатов на пост главного тренера, в том числе и Юрия Семина. Юрий Семин в ответ сказал, что в этих словах Кикнадзе много неточностей.
После 22-х туров "Локомотив" идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ. "Железнодорожники" набрали 41 очко и отстают от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.
В настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавируса.