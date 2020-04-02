"Часть денег "Локомотива" утекла Березняку? Кто вам такое сказал? Это ложь и клевета. В нашей отрасли много негодяев, которые анонимно распускают слухи. Отношение к футбольным менеджерам предвзято — считается, если ты работаешь в футбольном клубе, то априори воруешь деньги. Это несправедливо и нечестно. Это дискриминация, это унизительно. Потому что есть презумпция невиновности. К слову, я и сам готов подать встречный иск к "Локомотиву" о возмещении морального вреда", — приводит слова Геркуса "Чемпионат".
Илья Геркус занимал пост гендиректора "Локомотива" с 2016-го по 2018-й год. За это период "железнодорожниками" выиграли чемпионство и завоевали Кубок России.
Напомним, что в начале года стало известно, что "Локомотив" потребовал от Геркуса через суд сумму в 144 миллиона рублей, по результатам проведенного аудита. Претензия клуба заключается в большом размере премий, которые Геркус получал сам и платил сотрудникам клуба во время работы в "Локомотиве".
Сам Геркус назвал это "голословными обвинениями" и заявил, что подаст к клубу ответный иск.
В настоящее время пост генерального директора в московском "Локомотиве" занимает Василий Кикнадзе.
В текущем сезоне РПЛ "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.
Геркус: несправедливо считать, что если ты работаешь в футбольном клубе, то априори воруешь
Экс-гендиректор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал обвинения в мошенничестве в московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
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