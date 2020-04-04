У Валерия Карпина родилась ещё одна дочь

"Вот чем ещё заняться в самоизоляции, как не принятием родов ещё одной доченьки. Спасибо, родненькая моя! Люблю тебя!" — написал Карпин.
Карпин женат на дочери своей одноклассницы Дарье с 2017-го года. Для Валерия Карпина это уже третий брак. В 2018-м году у пары родилась дочь Даша.
Также у Карпина есть две дочери от первого брака и одна внебрачная дочь.
Валерий Карпин работает главным тренером "Ростова" с декабря 2017-го года. В этом сезоне РПЛ после 22-х туров "Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.