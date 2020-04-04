Слуцкий: сижу на жесточайшей диете

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном признался, что придерживается строгой диеты во время самоизоляции.
Фото: СЭ
- Сижу на жесточайшей диете. Все футболисты "Рубина" от этой новости веселы. Рассчитываю сбросить 10 килограммов в сравнении с тем весом, с которым уходил на карантин. Понимаю, по моей физиономии сейчас этого не скажешь, но я на пути к этому.

Имею возможность выйти на улицу, так как живу в закрытом комплексе. Могу выйти на улицу в маске и погулять полтора часа, — сказал тренер в прямом эфире Instagram.

Также наставник казанской команды поделился мнением, что сезон 2019/20 потерял обороты, а возобновление чемпионата случится не раньше июня.

Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" во время зимней паузы текущего сезона. За 3 матча под его руководством в активе казанского клуба 1 победа, 1 ничья и 1 поражение.

"Рубин" после 22-х туров находится на 14-й строчке РПЛ.


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Теги: Слуцкий Рубин
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