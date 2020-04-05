По информации "Спорт-Экспресса", из Испании форвард перелетел в одну из сопредельных с РФ стран, из аэропорта игрок добрался до границы на автомобиле. Футболист пересек ее с соблюдением всех необходимых формальностей. Когда они были пройдены, наш легионер на машине отправился в Москву.
Ранее появилась информация, что Смолов без разрешения от руководства "Сельты" покинул Испанию во время карантина. Позже эти сведения опровергли представители футболиста.
Фёдор Смолов стал игроком "Сельты" в зимнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива" на правах аренды до лета. По окончании соглашения испанский клуб сможет выкупить трансфер футболиста. За новый клуб Смолов сыграл 6 матчей, забив один гол.
По актуальным данным в Испании выявлено более 130 000 зараженных коронавирусом. Более 12 000 человек погибло. В стране введен карантин.
Стало известно, каким образом Фёдор Смолов оказался в России
Стали известны подробности возвращения нападающего "Сельты" Федора Смолова в Россию.
Фото: Getty Images
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