"Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Федор согласовал с "Сельтой". О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернется в Виго с опозданием", — цитирует представителя ProSportsManagement "Спорт-Экспресс".
Также сообщается, что в России Федор Смолов пройдёт двухнедельный карантин.
Ранее появилась информация, что Смолов без разрешения от руководства "Сельты" покинул Испанию во время карантина.
Фёдор Смолов стал игроком "Сельты" в зимнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива" на правах аренды до лета. По окончании соглашения испанский клуб сможет выкупить трансфер футболиста. За новый клуб Смолов сыграл 6 матчей, забив один гол.
По актуальным данным в Испании выявлено более 130 000 зараженных коронавирусом. Более 12 000 человек погибло. В стране введен карантин.
Представитель Смолова подтвердил, что игрок договорился с клубом об отъезде в Россию
Компания ProSportsManagement, которая ведет дела 30-летнего нападающего "Сельты" Федора Смолова, прокомментировал отъезд игрока из Испании.
Фото: Getty Images
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