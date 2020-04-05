Напомним, что вместе с Каррерой "Спартак" стал чемпионом в сезоне 2016/2017. Кононов проработал рулевым красно-белых год, после чего осенью 2019-го его сменил Доменико Тедеско.
После 22-х туров "Спартак" находится на восьмой позиции.
- В "Спартаке" начали искать лучший вариант, чем Каррера, это привело в тупик. Когда побеждаешь, начинаешь что-то искать.
Карреру можно было не убирать, хотя он добился того, чего никто не добивался за последнее время. Про Кононова мы изначально говорили, что ему будет тяжело. Удивительно, что нашли иностранца.
Но я Тедеско не знал, хотя я его и сейчас не знаю. Человек сидел под Дюсельдорфом, позвонил знакомый и сказал: "Не хочешь стать тренером "Спартака"?" Поймал счастливый билет, - приводит "Чемпионат" слова бывшего игрока.
Мостовой: в "Спартаке" начали искать лучший вариант, чем Каррера, это привело в тупик
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал последних тренеров красно-белых.
Фото: "Р-Спорт"
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