В Москве введен режим изоляции. На данный момент в России уже более пяти тысяч заболевших.
- Меня остановили прямо во дворе дома, попросили предъявить паспорт — куда и зачем иду. Я объяснил, что в ближайший магазин, купить детям покушать. На первый раз меня просто предупредили, но сказали, что могут оштрафовать на 4-5 тысяч или даже забрать в отделение. А откуда у пенсионера такие деньги?
Как отношусь? Делать нечего. Я вот три недели никуда не выходил. Особо никаких упражнений — ходишь по углам, из кухни — в комнату, чтобы хотя бы в движении находиться, а не просто сидеть-лежать, - приводит "СЭ" слова ветерана.
Гаврилов закончил карьеру профессионального футболиста в 1997 году. В бытность футболистом он выступал за "Динамо", "Спартак", "Локомотив" и сборную СССР.
На данный момент в мире уже больше миллиона и 250-ти тысяч подтвержденных заражений коронавирусом.
Ранее РФС продлил приостановку футбольных чемпионатов до 31 мая.
Гаврилов: делать нечего. Я вот три недели никуда не выходил
Экс-игрок "Спартака" Юрий Гаврилов рассказал о жизни в условиях коронавирусной пандемии.
Фото: foot.life
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