Ранее Селюк заявил, что Смолов приехал в Россию из Испанию во время коронавируса не для того, чтобы повидаться с семьей.
- Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит? По-моему, на этом фото очевидно, от кого отказались, - написал Смолов в твиттере.
Напомним, Смолов стал вторым футболистом "Сельты" после Пионе Систо, кто покинул Виго.
Все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за коронавируса. В мире выявлено около 1 миллиона 300 тысяч заболевших.
"Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит?" Смолов ответил Селюку на критику в свой адрес
Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов ответил на обвинения от агента Дмитрия Селюка.
Фото: ФК "Сельта"
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