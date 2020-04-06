"Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит?" Смолов ответил Селюку на критику в свой адрес

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов ответил на обвинения от агента Дмитрия Селюка.
Фото: ФК "Сельта"
Ранее Селюк заявил, что Смолов приехал в Россию из Испанию во время коронавируса не для того, чтобы повидаться с семьей.

- Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит? По-моему, на этом фото очевидно, от кого отказались, - написал Смолов в твиттере.

Напомним, Смолов стал вторым футболистом "Сельты" после Пионе Систо, кто покинул Виго.

Все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за коронавируса. В мире выявлено около 1 миллиона 300 тысяч заболевших.


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Теги: Сельта Смолов Селюк Коронавирус
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