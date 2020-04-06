"Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит?" Смолов ответил Селюку на критику в свой адрес

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов ответил на обвинения от агента Дмитрия Селюка.

Фото: ФК "Сельта"

Ранее Селюк заявил, что Смолов приехал в Россию из Испанию во время коронавируса не для того, чтобы повидаться с семьей.



- Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит? По-моему, на этом фото очевидно, от кого отказались, - написал Смолов в твиттере.



Напомним, Смолов стал вторым футболистом "Сельты" после Пионе Систо, кто покинул Виго.



Все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за коронавируса. В мире выявлено около 1 миллиона 300 тысяч заболевших.