Кержаков повторил обложку "Abbey Road" (фото) Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков спародировал обложку альбома от "The Beatles". View this post on Instagram Как бы выглядела легендарная обложка альбома сейчас. A post shared by Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) on Apr 7, 2020 at 3:41am PDT На фотографии отсылка к альбому "Abbey Road" от "The Beatles", который вышел в 1970 году.37-летний Кержаков закончил футбольную карьеру в 2017 году, поиграв за "Зенит", "Севилью", "Динамо" и "Цюрих". Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 16:17 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Зенит Кержаков Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 100 1 2 3 4 5