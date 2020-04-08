Официально: в "Крыльях Советов" пошли на снижение заработной платы

Футболисты и тренеры самарских "Крыльев" пошли на снижение заработной платы в период пандемии коронавируса.

Фото: ФК "Крылья Советов"

По информации официальной сайта самарского клуба, футболисты и тренеры "Крыльев" приняли решение о том, что в связи со сложной обстановкой готовы пойти на значительное понижение зарплат. Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки и тренеры будут получать на 40 процентов меньше."Практически со всеми была достигнута договоренность, сейчас идет последняя стадия переговоров с оставшимися игроками. Не сомневаюсь, что в самое ближайшее время они тоже присоединятся и докажут делом, что не могут остаться в стороне от проблемы, которая охватила весь мир", — сообщил председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов."Крылья Советов" после 22-х туров занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, в зоне вылета в ФНЛ. Подопечные Миодрага Божовича набрали 20 очков.Ранее на такие же меры пошли во многих клубах РПЛ, в том числе в "Спартаке" и "Зените".В настоящий момент чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.