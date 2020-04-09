Напомним, ранее Семин выступил против уменьшения зарплат футболистам, заявив, что они внесли большой вклад для команды. По его словам, зарплаты нужно уменьшить депутатам Госдумы.
"Сейчас это долг любого спортсмена. Кстати, у депутатов не миллионные контракты, в отличие от футболистов. Но я уверен, что и депутаты, и чиновники пойдут на этот шаг. Все должны внести вклад. Это гражданский долг любого человека перед такой страшной угрозой", - цитирует Газзаева "Чемпионат".
Ранее о снижении зарплат футболистам на время паузы в чемпионате России объявили "Спартак" и ЦСКА.
Газзаев заявил, что пойти на понижение зарплат в данный момент - долг каждого спортсмена
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, который сейчас работает в Госдуме, поделился мнением о словах наставника "Локомотива" Юрия Семина относительно снижения зарплат футболистам.
Фото: ТАСС
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