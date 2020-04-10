Ранее игроки "Локомотива", в отличие от футболистов таких клубов, как ЦСКА, "Зенит", "Динамо" и "Спартак", не захотели пойти на снижение зарплат. Юрий Семин выступил на стороне футболистов.
Это провал. Сёмин заступился за игроков "Локомотива", отказывающихся сокращать зарплаты
- Пандемия – не время для конфликтов. Наезжать не нужно ни на кого – ни на футболистов, ни на остальных спортсменов. Время тяжёлое для всех, и мы должны объединиться, чтобы как-то это пережить, а не конфликтовать по поводу и без.
Так что я во многом согласна с Юрием Павловичем, - приводит "Чемпионат" слова Смородской.
Смородская была президентом "Локо" с 2010 года по 2016-й.
"Во многом согласна с Юрием Павловичем". Смородская поддержала Семина в вопросе урезания зарплат футболистов
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала мнение Юрия Семина по поводу временного снижения выплат игрокам.
Фото: ТАСС
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