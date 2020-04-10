Уткин: "Бавария" живет покупкой и продажей игроков, а "Зенит" - административным ресурсом

Блогер Василий Уткин сравнил трансферную политику петербургского "Зенита" и мюнхенской "Баварии".
Фото: Газета.ру
– Часто называю "Зенит" империей зла, а "Бавария" скупает всех выстреливших в Германии за любую сумму и они теряются? Не все теряются – кто-то выстреливает.

Вы путаете разные вещи. Ничего империезлого в "Баварии" нет, потому что она игроков покупает по рыночной цене и продает тоже. И живет этим, а не административным ресурсом. Вот очень простая разница.

"Зенит" делает Империей зла не то, что он богаче всех, а то, что он ср*л на всех и в любую секунду может просто перевернуть стул и сделать все по-своему, наплевав на все законы, – сказал Уткин в прямом эфире на своем Youtube-канале.

Напомним, в 2019 году "Зенит" приобрел у казанского "Рубина" полузащитника Алексея Сутормина за 50 тысяч рублей, тем самым вызвав множество негативных комментариев.

В текущем сезоне петербургский клуб находится на лидирующей строчке таблицы РПЛ. В активе команды 50 очков. РПЛ была приостановлена из-за активного распространения COVID-19 как минимум до 31 мая. Команды успели сыграть 22 тура.


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Теги: Уткин Зенит Бавария
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