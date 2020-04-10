Напомним, что нападающий играет за "Тамбов" на правах аренды. Игрок принадлежит московскому "Спартаку".
- Когда ты ошибаешься, люди не по-доброму к тебе относятся, кричат гадости с трибуны. Это можно назвать давлением, потому что болельщики хотят видеть в "Спартаке" хорошего Мелкадзе, а не того, который был раньше. Они злятся, но мне не помогает, не мотивирует, когда с трибун оскорбляют. В "Тамбове" такого нет. Болельщики если и крикнут, то что-то смешное, пошутят. Оскорблений ни разу не встречал.
Раньше большинство комментариев было не то чтобы оскорбительными — плохими. Сейчас очень многие пишут, чтобы я таким же сильным возвращался в "Спартак". Есть и такие люди, которые просят оставаться в "Тамбове", - приводит слова игрока сайт РПЛ.
Отметим, что Мелкадзе был признан лучшим игроком "Тамбова" в первой части сезона. За 13 матчей РПЛ в текущем сезоне игрок забил шесть голов и сделал три ассиста.
После 22-х туров "Тамбов" занимает десятое место в таблице.
Мелкадзе: мне не помогает, не мотивирует, когда с трибун оскорбляют
Форвард "Тамбова" Георгий Мелкадзе рассказал о разнице отношений к нему между фанатами "Спартака" и болельщиками нынешнего клуба.
Фото: РИА Новости
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